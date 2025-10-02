''Torno a lavorare perché Stella è serena'': Carlotta Mantovan parla della figlia avuta con Frizzi e del suo nuovo compagno

La 42enne ha accettato una collaborazione fissa con “E’ sempre mezzogiorno”

E’ potuta tornare in tv quotidianamente perché sua figlia Stella oggi è serena

Dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi, si erano trasferite in Francia

Sono tornate a vivere in Italia e adesso Carlotta lavora con l’amica Antonella Clerici

Nell’intervista a “Oggi” parla anche per la prima volta del suo nuovo compagno francese

Carlotta Mantovan si sbottona per la prima volta sulla sua vita privata dopo la morte di Fabrizio Frizzi, l’uomo che aveva sposato nel 2014 e da cui ha avuto la figlia Stella.

E proprio sua figlia dopo la tragedia avvenuta nel 2018 – quando il famosissimo conduttore è stato portato via da un tumore cerebrale a soli 60 anni – è diventata il centro del suo mondo. Le due si erano trasferite in Francia, ma oggi sono tornate in Italia.

Carlotta Mantovan, 42 anni, insieme alla figlia Stella, 12

“Io per stare con Stella mi sono allontanata per alcuni anni dal mondo del lavoro e da tutto il resto, scegliendo di stare accanto a lei 24 ore su 24, per seguirla, ascoltarla, parlarle. Ho messo lei al centro di tutto. È stata una scelta ragionata anche se mi ha creato qualche sofferenza. Ma so anche di essere stata fortunata, perché ho potuto dedicarmi a lei”, ha spiegato in una nuova intervista al settimanale “Oggi”.

Con la ripresa della nuova stagione televisiva è diventata una presenza fissa nel programma di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno”. La Clerici è una delle sue più care amiche.

Carlotta quest'anno è una presenza fissa nel programma "E' sempre mezzogiorno" dell'amica Antonella Clerici

Il fatto che Stella, oggi 12enne, sia serena le ha fatto pensare di potersi dedicare anche un po’ alla sua carriera.

“Ho ripreso un po’ le redini della mia vita in mano e ora faccio tutto con più leggerezza perché Stella è cresciuta in modo sereno. E questo mi permette di poter tornare nel mondo del lavoro. Il suo stare bene, la sua tranquillità mi consentono di poter fare anche altro”, ha affermato.

Il rapporto con la sua bambina è strettissimo e vive anche dei ricordi costruiti con Fabrizio: “Viviamo in simbiosi e questa situazione mi riempie il cuore di gioia. A ogni inizio mese ci facciamo gli auguri per viverlo al meglio, in nome di un’abitudine che aveva Fabrizio”.

Carlotta con Stella

Infine ha parlato anche per la prima volta della sua vita sentimentale. Da un paio d’anni accanto a lei c’è un uomo francese, con cui è stata più volte paparazzata, di cui però preferisce non svelare l’identità. Ma conferma di essere “impegnata”: “È una storia nata in punta di piedi, un legame a distanza che preferisco custodire e tenere al riparo da tutto, sia per la mia indole riservata sia perché trovo che sia rispettoso nei confronti del mio passato. Passato che poi è anche nel presente e sarà sempre anche nel futuro”.