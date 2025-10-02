''Il tumore è al pancreas, non ho tante speranze'': Enrica Bonaccorti torna in tv con la parrucca dopo la diagnosi

Il volto televisivo 75enne ha rivelato pochi giorni fa di avere un tumore

Ora è stata intervistata per la prima volta in televisione, dal Tg1

Con una parrucca in testa, ha spiegato che il tumore è al pancreas

Non ha tante speranze, ma non è comunque disperata

Il tumore che ha colpito Enrica Bonaccorti è al pancreas. Lo ha rivelato lei stessa al Tg1.

Intervistata per la prima volta dopo l’annuncio della malattia – arrivato via social pochi giorni fa con una foto sulla sedia a rotelle in ospedale – il volto tv 75enne ha confessato alla giornalista Daiana Paoli di non avere tante speranze, visto qual è l’organo colpito dal cancro.

Sta però reagendo bene alle cure. Scherza anche sulla parrucca che ha in testa.

Ha fatto sapere che la diagnosi ha avuto uno strano effetto su di lei: “Mi sono come congelata, non ho provato né paura né tristezza, ma solo un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti”.

Dopo essere scomparsa per tutti per circa quattro mesi dopo aver avuto la diagnosi, ha voluto fare quel post social: “La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa, non solo il pubblico, ma anche tanti amici”.

E’ molto realista sulla situazione: “Non sono disperata, ma non ho neanche tante speranze”.

“Le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una ‘parrucchetta’ in testa, bella insomma…”, ha scherzato.

La foto con cui Eleonora ha annunciato la diagnosi ricevuta, circa 4 mesi dopo averla scoperta

La malattia è proprio la stessa che ha portato via quest’anno l’icona del cinema Eleonora Giorgi: “L’organo che è stato colpito è lo stesso di Eleonora. E’ una situazione difficile oggettivamente. Aveva uno spirito e una forza… io non credo che sarò mai così”.

Infine ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che sono nella sua stessa situazione: “Certo abbiamo avuto una tegola in testa, ma dobbiamo affrontarlo con serenità, facendo leva sugli affetti familiari. La mia unica ragione di vita è mia figlia (Verdiana, ndr). Per cui averla così vicina mi dà molta forza”.