Manca pochissimo al parto, lei ironizza sulle sue forme da mamma: “Mi chiamo lievito madre”

“Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi”, ammette l’argentina 35enne

Cecilia Rodriguez nelle sue Storie si mostra in bagno, mentre si spalma l’olio per rendere elastica la pelle. Con indosso solo la camicia del pigiama e slip, mostra il suo pancione esplosivo. Manca pochissimo al parto: a fine mese nascerà Clara Isabel. Lei, ironizza sulle sue forme da mamma. A margine della sfilata di Cavalli, in occasione della Fashion Week, alla tiktoker di moda Alessia Gramboni, ha svelato quanti chili ha preso in gravidanza: “Mi chiamo lievito madre... Ho mangiato di tutto. Ho preso 17 chili”.

''Ho mangiato di tutto'': Cecilia Rodriguez mostra il pancione esplosivo, svela quanti chili ha preso con la gravidanza

“Ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria. Perché io alla fine mi sono veramente goduta di avere questo appetito, perché non sono una con molto appetito, mangio tutto, ma mangio poco. Invece in gravidanza ho avuto questo appetito che si è aperto e io l'ho accolto”, ha spiegato la 35enne.

Manca pochissimo al parto, lei ironizza sulle sue forme da mamma: “Mi chiamo lievito madre”

“Se mi mancherà la pancia? Allora io sono un po' complicata, sono donna, mi potrai capire… - ha proseguito l’argentina - Quando non ero incinta dicevo ‘anch'io voglio essere incinta’ e vedevo tutte incinta. Adesso che sono incinta vedo tutte magre. Dico anch'io voglio essere magra. Però io devo dire che mi vedo bene, mi piaccio anche, però 17 sono tanti comunque. Me li vivo bene, benissimo”.

“Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi”, ammette l’argentina 35enne

Non pensa di dover faticare tanto per ritornare al suo peso forma dopo la gestazione. L’influencer e modella chiarisce: “Devo dire che la genetica è stata sempre dalla mia parte, mi ha sempre accompagnato e quindi speriamo mi accompagni dopo la gravidanza. Comunque ho 35 anni, non sono una bimba e quindi... però va bene. Io sono felice perché è stata una bellissima gravidanza, la piccola sta benissimo, cresce bene”.