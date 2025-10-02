''Mi è stato diagnosticato il diabete gestazionale'': Giorgia Palmas rivela per la prima volta il problema legato alle sue gravidanze

L’ex velina 42enne in tv confessa che non ha mai fatto diete, a parte quando era incinta

La sarda si è sottoposta a un regime ferreo per la salute sue e delle figlie

Giorgia Palmas a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, rivela per la prima volta il problema legato alle sue due gravidanze. E’ madre di Sofia, avuta nel 2008 dall’ex Davide Bombardini, e Mia, venuta al mondo nel 2021, frutto dell’amore col marito Filippo Magnini. “Mi è stato diagnosticato il diabete gestazionale”, confida in tv.

“Per entrambe le gravidanze mi è stato diagnosticato il diabete gestazionale - racconta l’ex velina 42enne - Ero restia a fare l’insulina, così mi sono messa a dieta ferrea gli ultimi tre mesi. Non ho mai sgarrato, nemmeno un grammo. Mi controllavo la glicemia prima e dopo i pasti”.

La sarda non si è mai sottoposta a regimi alimentari stretti, se non durante le gestazioni: “Le uniche due volte in cui ho seguito una vera dieta sono state durante le mie gravidanze. E lo rifarei per le mie figlie”.

Il diabete gestazionale è una forma di diabete che compare per la prima volta durante la gravidanza e che, nella maggior parte dei casi, scompare dopo il parto. Si manifesta quando l’organismo della futura mamma non riesce a produrre abbastanza insulina (l’ormone che regola la glicemia) per far fronte ai cambiamenti ormonali e alle esigenze della gravidanza. Questo provoca un aumento dei livelli di zucchero nel sangue (iperglicemia). Per curarlo serve un’alimentazione equilibrata e controllata nei carboidrati. Non solo. Anche attività fisica adeguata e sicura in gravidanza, monitoraggio regolare della glicemia, in alcuni casi, terapia con insulina.

Con una corretta gestione, la maggior parte delle donne con diabete gestazionale porta a termine una gravidanza serena e dà alla luce bambini sani. Giorgia Palmas, osservando i consigli di ginecologo e nutrizionista ha salvaguardato la salute sue e delle bambine.