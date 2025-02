“Avevamo una bambina piccola da crescere. Il pensiero era che Martina non subisse il trauma della separazione”

Il 17 febbraio ha compiuto 60 anni però non organizzerà un party: “Nessuna festa, starò con lei”

Leonardo Pieraccioni sulle pagine di Oggi, in una lunga intervista in cui ripercorre la lunga carriera, parla anche del privato, di amore e della fidanzata Teresa Magni, 43 anni, classe 1981, a cui è legato dal 2019. “Dopo Laura Torrisi, tre anni e mezzo di castità”, confessa. Il 17 febbraio, ieri, l’attore, regista e comico ha compiuto 60 anni, ma non organizzerà un grande party: “Nessuna festa, starò con lei”, fa sapere al settimanale.

''Dopo Laura Torrisi, tre anni e mezzo di castità'': Leonardo Pieraccioni parla di amore e della fidanzata Teresa

La Torrisi è stata molto importante nella sua esistenza: la relazione con l’ex gieffina è durata dal 2007 al 2014. I due nel 2010 hanno avuto una figlia. Leonardo, a parte lei, non ha mai avuto storie con le sue attrici sul set. Quando le si domanda cosa avesse di diverso dalle altre, svela: “Era uguale a me, era la provincia, era il meravigliarsi di tante cose. Era il panino con la porchetta che è sempre meglio dello stellato in cui ti servono la coda di rospo su un piatto d’argento con i pinoli del Madagascar tostati da un bambino svedese di 8 anni”.

Quando tutto si ruppe, Pieraccioni decise di darsi uno stop e scelse la castità per un lungo periodo. “Tre anni e mezzo, prego. Ho chiamato la signorina con cui avevo interrotto questo ‘ciclo’, proprio per ‘datarlo’ con certezza. Mi ha detto: ‘Io non me lo ricordo, di preciso, quando facemmo l’amore. Però ricordo che aprii il frigorifero e c’era solo il panettone’. Quindi era Natale, e al conto ho aggiunto altri 6 mesi”, sottolinea ironizzando. Poi chiarisce: “Con Laura ci eravamo lasciati e avevamo una bambina piccola da crescere. Il mio pensiero fisso era che Martina non subisse il trauma della separazione. E quando la testa c’ha pensieri, non vai a cercare una ragazza”.

Il 17 febbraio ha compiuto 60 anni però non organizzerà un party: “Nessuna festa, starò con lei”

Con Teresa, 16 anni meno di lui, va alla grande. Il segreto del loro rapporto? “Vivere ognuno a casa propria, vedersi come fidanzati ‘accesi’, convivere quando Martina è dalla su’ mamma. E poi ridere, ridere tanto: anche lei è di Firenze, l'umorismo è lo stesso”.