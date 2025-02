''A 36 anni senza aver mai fatto nulla non ho segni'': Marica Pellegrinelli spiega il segreto dell'assenza di rughe sul suo viso

La modella lo svela rispondendo alle domande dei follower nelle IG Stories

Marica Pellegrinelli svela ai follower il segreto dell’assenza di rughe sul suo viso. Lei non si limita a idratare l’epidermide, la nutre sin da quando era giovanissima. “A 36 anni senza aver mai fatto nulla non ho segni”, sottolinea, parlando della sua personale esperienza.

La modella, legata a William Djoko, da cui il 29 aprile scorso ha avuto la piccola Ariela, anche madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 13 e 9 anni, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti, approfittando di una pausa della sua giornata, si concede ai follower e risponde alle loro domande. Uno le domanda: “Fai le maschere per idratare la pelle del viso?”.

“Più che idratare, preferisco nutrire. Utilizzo prodotti antirughe da sempre, anche quando le mie amiche a 20 anni mi prendevano in giro. Però ora ne ho 36 e, senza aver mai fatto nulla, non ho segni, se non quelle del ‘sorriso’. Devo dire che probabilmente mia madre, che lavorava in farmacia, aveva ragione nel dirmi che non serviva a nulla idratare, che sporcavo solo la pelle. Ovvio: mia esperienza”, replica Marica.

La Pellegrinelli confida pure come cura i capelli, sempre portati lunghi: “Sicuramente un trucco che da anni mi accompagna è fare almeno 1/2 steam bath o sauna a settimana dopo la palestra con il capello con maschera o olio in posa avvolto in una salvietta. Mai fare sauna o bagno turco con capello bagnato, il calore rovina!”.

La top model sulle sue unghie delle mani e dei piedi fa sapere: “Amo avere le unghie in ordine e con il colore di stagione (now RedVelvet). Quasi più pedicure che manicure, ma odio essere schiava dell'appuntamento per mettere, togliere, eccetera. Ogni tanto cedo, spesso le lascio naturali e corte con solo lo smalto fortificante trasparente. Non ho mai fatto gel e non le amo ricostruite, anche perché cucino molto e in questo periodo maneggio qualcosa di molto delicato. Le trovo davvero poco igieniche”.

Lei si concede pure lunghi massaggi e fa uso di miele di Manuka, che ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antisettiche, antivirali, antiossidanti e cicatrizzanti. Non fa la tinta ai capelli, sono i suoi naturali. “Sono fortunata - dice - Ma non ho mai fumato, non ho mai cambiato colore ai capelli, sono astemia, mangio benissimo, integro con tantissimi folati”.