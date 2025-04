Licia Colò presenta in televisione la figlia Liala, avuta con l'ex marito: ''Dicono tutti che è uguale ad Alessandro''

Ha 19 anni e mezzo, ne compirà 20 il prossimo ottobre: la conduttrice l’ha avuta a 42 anni

Licia Colò è diventata mamma a 42 anni. A Verissimo svela: “Io le dico sempre che lei è il frutto dell'amore più bello del mondo perché una donna che non desidera figli, poi si innamora e desidera con tutta se stessa un figlio credo che quello sia proprio amore”. In televisione presenta la figlia Liala, avuta dall’ex marito. “Dicono tutti che è uguale ad Alessandro”, sottolinea.

“Io non avevo mai desiderato dei figli, pensavo che non avrei potuto averne perché avevo avuto un problema di salute. Di questo devo ringraziare Alessandro perché poi Liala l'ho desiderata tantissimo”, svela la conduttrice 62enne. Con Antonino, regista del suo programma Eden, sposato nel 2004, è finita a marzo 2023. A proposito del loro rapporto oggi dice: “Noi siamo amici, lavoriamo insieme e ci diciamo sempre tutto quello che pensiamo, litighiamo anche molto e, infatti, a un certo punto, ci prendiamo delle pause”.

“Liala ha le prime due lettere di Licia, poi le prime due lettere di Alessandro e infine la A di always”, racconta la Colò sul nome della ragazza che a ottobre prossimo compirà 20 anni. E aggiunge: "Liala è molto indipendente, ma ne sono felice. Credo che il successo di una mamma sia proprio che il figlio abbia le ali grandi per volare".

Liala, come la madre, ama partire per il mondo: "Da piccola viaggiavo spesso con la mamma, poi ho scoperto la passione per i viaggi in solo”. Per Licia ha parole bellissime: “E’ stata la mamma che io vorrei essere per i miei futuri figli. Mi ha insegnato le misure di tutto, il rispetto per se stessi e per gli altri. Quando, magari, uno è un bambino non riesce a capire certi insegnamenti che, però, poi, sono fondamentali”. Sono molto legate.