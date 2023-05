L'attrice 36enne ha annunciato di essere incinta lo scorso marzo

Manca poco al parto e la futura mamma si rilassa nel Sultanato

Lindsay Lohan posa con il pancione nel resort di lusso in Oman. Eccola incinta in costume durante le sue vacanze a cinque stelle. L'attrice, 36 anni, ha condiviso una nuova foto su Instagram in cui sorride in costume da bagno intero nero, sdraiata su un comodo lettino del resort. Occhiali da sole e super rilassata, la futura mamma si gode le ultime settimane di dolce attesa.

Lindsay Lohan posa sdraiata su un comodo lettino del resort in Oman

La star alloggia in un bellissimo resort

La star di Mean Girls è partita per una vacanza nel Sultanato, alloggia al Six Senses Zighy Bay, da dove ha condiviso scatti in piscina e panorami mozzafiato. Il mese scorso ha festeggiato con amici e parenti il baby shower posando con la sorella Aliana e la mamma Dina. Adesso è tutto pronto per accogliere il suo primogenito.

L'attrice posa con la sorella Aliana durante il baby shower

L'attrice con il marito Bader Shammas

La Lohan ha annunciato la gravidanza a marzo condividendo una foto di una tutina bianca con la scritta "Coming Soon”."Siamo grati ed entusiasti! ", ha scritto taggando anche il marito Bader Shammas, sposato nel 2022.