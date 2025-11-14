''Pesavo 107 chili, 40 in più rispetto a oggi'': Lorenzo Licitra parla dei problemi alimentari e la bulimia

L’ex vincitore di X Factor 34enne parla dei no ricevuti a causa dell’aspetto

Nel 2021 ha reso pubblica la sua relazione con Gabriele Rossi: non si vedono insieme da un po’

Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor, accusato da molti di aver ‘scippato’ il trionfo al talent ai Maneskin, al Corriere della Sera parla dei problemi alimentari e la bulimia, di cui ha sofferto. “Pesavo 107 chili, 40 in più rispetto a oggi”, svela il 34enne.

Quando gli si domanda dei no ricevuti nel corso della sua carriera, l’artista svela: “Succede a tutti, ma quelli più dolorosi sono stati per il mio aspetto fisico. Ricordo ancora il giorno in cui la mia insegnante di canto, dopo un concorso, mi chiamò e mi disse: ‘La giuria ha detto sì per la voce, ma no per l’immagine’. Prima di quel momento non avevo mai pensato di essere grasso. Certo pesavo 107 chili, 40 in più rispetto a oggi, ma essendo molto alto non credevo fosse un problema. Quel commento mi aprì una voragine”. E' circa 186 centimetri.

Alla bulimia “sono riuscito a dare un nome solo a distanza di anni”. Poi ha cambiato registro: “Un giorno a cavallo tra l’adolescenza e l’età adulta. Ero a Piacenza, sul mio letto, il mio umore non era dei migliori, a un certo punto mi alzai di scatto, andai davanti allo specchio e mi dissi: ‘Ora segui un regime alimentare”, racconta Licitra. Per 3 anni lo ha fatto: “Uno dei periodi più duri della mia vita”.

Adesso Lorenzo sta bene: “E’ passata. Ma non nego che ancora oggi temo di poterci ricadere. Per questo sono molto attento alla mia alimentazione, ma soprattutto ai momenti no che mi fanno sfogare le frustrazioni nel cibo. Una grande alleata è la musica, mi fa stare bene”.

Non parla degli affari di cuore. Nel 2021 Lorenzo ha reso pubblica la relazione con l’attore ed ex gieffino vip Gabriele Rossi, 37 anni. Ma è da un po’ che i due sui social non si fanno vedere insieme…