''Non vedo nulla di più interessante, neanche Doc'': Luca Argentero confessa in tv di essere distratto anche sul set

E’ felice con la moglie Cristina Marino, il suo “regalo” più bello, e i due figli Nina Speranza e Noè Roberto

Luca Argentero torna in tv con la fiction più attesa. La nuova stagione di Doc partirà giovedì 11 gennaio su Rai1. L’attore ne parla con Mara Venier a Domenica In e confessa pure di essere molto distratto, anche sul set. “Non vedo nulla di più interessante, neanche Doc”, rivela. E’ talmente felice in famiglia che vorrebbe fare solo il papà.

Il 45enne è “felice”, lo dice senza problemi alla ‘zia’. E aggiunge: “Ribadisco quello che ho già detto, nulla di questa felicità sarebbe arrivata senza quel regalo che è Cristina, conosciuta sul set del film Vacanze ai Caraibi, è una donna incredibile oltre che una mamma fantastica e insieme stiamo costruendo una bellissima famiglia… sono molto felice”. La 32enne, incontrata nel 2015 e sposata nel 2021, da cui il 20 maggio 2020 ha avuto Nina Speranza e il 16 febbraio 2023 Noè Roberto, è il suo dono più grande.

I bambini lo incuriosiscono e appagano, Luca desidererebbe solo dedicarsi a loro: “Io vorrei fare solo questo, ma non posso… Attorno a me non vedo nulla di più interessante, lo dico egoisticamente parlando, tutto quello che faccio, Doc compreso. Sto sul set pensando a cosa stanno facendo a casa, mi interessa sempre di più, iniziano ad essere grandi, Nina soprattutto, perché Noè è più piccolo. Nina è una fonte inesauribile di saggezza…”.

Argentero poi rivela un aneddoto del suo privato riguardante la primogenita: “A tre anni e mezzo… E’ molto personale, ma sei l’unica persona a cui mi va di condividerlo, è una cosa così personale: tre giorni fa Nina mi ha guardato e mi ha detto: ‘Papi che cos’è la vita?’. E già che una bimba di tre anni e mezzo che si ponga una domanda del genere mi ha sconvolto. Le ho detto: ‘Amore è una domanda molto complessa, posso provare a risponderti’. Prima che io finissi la frase mi ha guardato e fa: ‘E’ l’amore, vero?’… Ha già intuito tutto”.

"Io e Cristina investiamo tanto tempo, è una bimba meravigliosa. Con Noè noto la differenza tra maschio e femmina - prosegue l’ex gieffino - E’ una benedizione quella che mi è stata data, avere un maschio e una femmina". E sottolinea come la famiglia adesso sia la sua priorità assoluta: "Ormai non prendo nessuna decisione senza aver contemplato un piano condiviso con la mia famiglia".

La Marino a casa non si perde un istante dell’intervista del marito. Nelle storie condivide uno scatto in cui si vede Nina che, insieme a lei, lo guarda. "Noi guardiamo la bellezza di papà che mi fa commuovere ancora”, scrive.