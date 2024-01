Luca Onestini eliminato dal GF spagnolo dopo pochi giorni: il fratello Gianmarco furibondo, lite in diretta nello studio tv

Era entrato in coppia con Ivana Icardi, ma lei rimane dentro col 60% delle preferenze, il 31enne no

Anche stavolta aveva scelto un reality, ormai professionista del genere tv. Era entrato nella Casa solo lo scorso 11 gennaio, ma dentro è durato una sola settimana. Luca Onestini è il primo eliminato al GF Duo spagnolo dopo pochi giorni dallo ‘start’. Lui non riesce a crederci e reagisce così, con stupore e anche un po’ di stizza. Non se lo aspettava proprio. A sbottare in diretta è però il fratello Gianmarco. Furibondo, il 27enne è protagonista di un’epica lite nello studio tv.

Al Gran Hermano Duo si entra in coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne 31enne aveva varcato la porta rossa in coppia con Ivana Icardi, sorella di Mauro, già concorrente del GF di Barbara d’Urso in Italia. Il televoto, però, l’ha condannato proprio contro Ivana, che ha conquistato il 60% delle preferenze per rimanere nel gioco. Luca è basito. “Non credo di meritarmi di essere il primo eliminato”, sottolinea amaro.

Onestini cerca di metterci una pezza. “Va bene così, tu Ivana vai avanti e divertiti, fai bene come già stai facendo. Non ci credi? Va bene così, vivitela bene anche per me dai. Sono contento per te. Io credo che…questo ha deciso il pubblico e allora non mi resta che accettarlo e basta. Non penso che sia per qualcosa che ho fatto qui nel programma, perché non ho fatto nulla di sbagliato in questi pochi giorni. E soprattutto non penso che mi sono meritato di essere il primo eliminato. Però questo è quello che è successo e allora va benissimo. Io qui dentro ho fatto quello che mi sentivo di fare e sono sempre stato me stesso. Sono stato vero. Sono il primo eliminato, è vero, ma vado sempre a testa alta”, commenta.

“Sì sono stato il vincitore di Secret Story - aggiunge l’ex vippone - Come sono passato dalla vittoria all’essere il primo eliminato in un programma? Vedi, la verità è che la mia vita è così. Le vie di mezzo non mi sono mai piaciute. Sono o bianco o nero. Sono il primo eliminato e almeno sono il primo in qualcosa. I problemi sono altri e non questo. Non ho mai attaccato o criticato i miei compagni, in questa settimana li ho solo conosciuti”.

Gianmarco è dispiaciuto per l’eliminazione prematura del fratello. Si arrabbia, però, ascoltando le parole dell’opinionista Mayte Ametlla, che lo critica aspramente: “Luca dice che non ha fatto nulla di male o di sbagliato e per me non è vero. Se mi chiede se ha sbagliato qualcosa io ti dico di sì! Se me lo permettete, il tempo che ha trascorso in casa è stato molto noioso, molto noioso. Mi ha annoiata tanto. Per me lui è un belloccio insipido che ha cercato di flirtare con delle ragazze, sai che novità. Noioso, di una noia mortale”.

Il ragazzo va su tutte le furie e replica: “Prima di tutto ascoltatami un secondo. Penso che dovresti avere un po’ più di rispetto per una persona che è appena uscita da un reality show. Dici che ti ha annoiata, ma bisogna avere rispetto per una persona che se n’è appena andata. Non devi venire qui con questo atteggiamento! Non fare così con mio fratello, calmati. Basta insulti. Bisogna essere più tranquilli, non si può attaccare o insultare una persona che è appena andata via. No, basta, devi smetterla!".

Gianmarco replica su tutte le furie all'opinionista

La donna non è doma e controbatte: “Non lo attacco e nemmeno lo insulto, è solo che la sua gara è stata molto noiosa, non ha fatto assolutamente nulla, ha conquistato solo l’attenzione delle donne e questo è quello che ha sempre fatto, ed è noioso". Alla fine i toni si calmano, ma Luca è completamente sconfitto.