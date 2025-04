Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si regalano una vacanza da sogno in Giappone per il break di primavera: guardali a Tokyo

Il regista e attore 63enne e l’attrice 51enne nel Paese del Sol Levante

Lo desideravano da tempo e hanno approfittato delle vacanze di Pasqua, con ponti annessi, per volare lì. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si regalano una vacanza da sogno in Giappone per il break di primavera. Il regista e attore 63enne e l’attrice 51enne hanno scelto nel Paese del Sol Levante. Alloggiano nello splendido Bvlgari Hotel Tokyo inaugurato nel 2024.

Luca e Luisa, sposati da 13 anni, genitori di Emma e Bianca, 13 e 9 anni, sono estasiati dalla vista che godono dall’albergo. La struttura si trova dal 40° al 45° piano del grattacielo Tokyo Midtown Yaesu, nel cuore di un quartiere molto centrale. Unisce il design italiano alla maestria artigianale giapponese. La coppia occupa un’elegantissima suite di circa 100 metri quadrati: è composta da camera da letto, salotto e bagno. Ad abbellire il tutto l’immensa vetrata che domina la città. Il costo è di circa 5mila euro a notte.

“Finalmente Tokyo ! Grazie @bulgarihotels per questo soggiorno indimenticabile”, scrive la Ranieri sul social, condividendo alcune foto del viaggio. L’artista non dimentica di ringraziare l’hotel con un doveroso “suppledby”: sono loro ospiti.

Luisa pubblica anche alcune altre foto che la ritraggono insieme al marito, con cui la passione continua. Luca recentemente a Verissimo sul loro rapporto ha detto: “Siamo una coppia molto normale, che ha la fortuna di volersi bene. Ho avuto la grande fortuna di incontrarla. Siamo aiutati anche dal nostro mestiere in cui spesso uno va via e si sa che la lontananza stimola la voglia di stare insieme. Credo che in tutti i rapporti ci siano due elementi fondamentali: il rispetto e il desiderio di rinnovarsi”.