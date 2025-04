''Belen teme che Ignazio possa tradire Cecilia'': i gossip sul litigio tra Moser e la sorella della moglie si infittiscono

Nuovo Tv getta benzina sul fuoco sui rumor riguardanti i due

Hanno smesso di seguirsi sul social per un momento, poi almeno questo si è risolto. I gossip sul litigio tra Ignazio Moser e la sorella della moglie Cecilia Rodriguez continuano, però. E si infittiscono di particolari inaspettati. Nuovo Tv getta ulteriore benzina sul fuoco. Sul settimanale si legge: “Belen teme che Ignazio possa tradire Cecilia”.

Il 32enne ha trascorso la Pasqua lontano dalla 35enne, per tutti incinta di una bambina che verrà alla luce a settembre. Stando ai rumor, Nacho avrebbe cambiato i suoi piani per andare a Trento, colpito dalla perdita di uno dei suoi più cari amici. Chechu, invece, è stata in Toscana con la sua famiglia.

Questo distacco, purtroppo, non fa che alimentare le voci di maretta tra Ignazio e Belen e mette in subbuglio il clan degli argentini. Stando al giornale tra i due sarebbe “calato il gelo”. “Lei teme che possa tradire la sorella e c'è tensione", si legge ancora. La rivista riassume: "Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez. Intanto cala il gelo tra i due cognati".