L’ex velina Ludovica Frasca festeggia il compleanno nel ristorante stellato a Milano: foto

Spegne le candeline insieme a Marica Pellegrinelli e altre amiche: ne ha compiuti 31

E’ un party a sorpresa che va in scena durante un evento mondano

Ludovica Frasca è bella e sensuale con l’abito in maglia che le aderisce al corpo perfetto. L’ex velina indossa una creazione firmata da Simona Corsellini, sotto gambe in vista, con calze velate scure, e décolleté griffati Jimmy Choo. Posa davanti ai flash all’evento mondano, poi scoppia di gioia per il party a sorpresa tutto per lei che va in scena inaspettatamente. L’ex velina festeggia il compleanno, così, nel locale stellato a Milano, da Cracco.

L’ex velina Ludovica Frasca festeggia il compleanno nel ristorante stellato a Milano

Il 15 novembre Ludovica compie 31 anni. La Frasca rimane a bocca aperta: c’è una torta con le candeline da spegnere. Alla serata ci sono Marica Pellegrinelli e altre sue care amiche. Lei si lascia avvolgere dal calore che la circonda e abbraccia le persone a cui vuole più bene. Era andata senza immaginare nulla alla Kartell x Uno Night organizzata nel ristorante di Carlo Cracco, situato nella Galleria Vittorio Emanuele II.

Spegne le candeline da Cracco insieme a Marica Pellegrinelli e altre amiche: ne ha compiuti 31

Si scatena con la modella anche col ballo

Nelle sue storie condivide tutto e si fa vedere scatenata anche dopo, all’Armani/Privè Club, dove Ludo spegne le candeline su un’altra torta e danza insieme agli amici.

E’ un party a sorpresa che va in scena durante l'evento mondano

Nel suo cuore non c’è ancora un fidanzato, dopo l’addio ad Adam Sigal a luglio scorso. Col regista americano con cui faceva coppia dopo il crack con l'ex marito Frank Faricy è durata poco meno di un anno. Tornata stabilmente in Italia, Ludovica preferisce ricostruire il suo futuro, fatto anche di ospitate tv. E’ spesso opinionista in talk politici e nel nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.