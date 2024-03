''Lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi'': Maddalena Corvaglia avrebbe voluto strozzare il marito durante il divorzio, le sue parole

L’ex velina ha raccontato a ‘Il Messaggero’ le difficoltà del suo divorzio

Oggi vive in Spagna con la figlia, i rapporti con l’ex marito sono tornati buoni

Lei era però arrivata a volerlo strozzare per quello che stava succedendo in tribunale

Maddalena Corvaglia ha parlato del divorzio dall’ex marito Stef Burns.

L’ex velina, oggi 44enne, con ‘Il Messaggero’ ha ripercorso le difficoltà vissute durante l’addio dal chitarrista americano.

I due si erano sposati nel 2011 e si sono separati nel 2017, hanno avuto una bambina, Jamie Carlyn, che oggi ha 12 anni.

Maddalena Corvaglia, 44 anni, insieme all'ex marito Stef Burns, 64

Maddalena non riesce a tollerare le ingiustizie, ha detto al quotidiano. E lei ne ha subita una molto pesante, spiega: “Durante il divorzio in tribunale c’era gente con un pelo sullo stomaco così. E ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia. Ho reagito a modo mio, come un leone”.

“È stata un po’ complicata, ma ho cercato di pensare sempre ai miei genitori che prima di divorziare fecero la Guerra dei Roses. Sono stata brava, mi sono difesa molto bene e mi sono tolta tante soddisfazioni, anche se a volte l’avrei voluto strozzare. È stato allucinante: lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi. Non posso dire altro”, ha aggiunto.

Le è stato poi domandato perché la relazione con Burns sia finita. Ha risposto: “Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni troppo diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di di attenzione e amore, lui ha percepito la mia come troppo forte e intensa. E da lì in poi è andata sempre peggio”.

Quando le è stato chiesto se ci sia stato un tradimento, ha replicato: “Per carità, quella è una cavolata. Una cosa molto più delicata, ma lasciamo stare: non posso aggiungere altro. Comunque ora facciamo via zoom degli incontri con una psicologa italiana per cercare di superare ogni cosa ed essere genitori migliori. Pensavo fossero americanate inutili e allucinanti, invece ci stanno aiutando”.

Maddalena insieme alla figlia Jamie Carlyn, che oggi ha 12 anni

Maddalena oggi vive con la figlia a Palma di Maiorca, in Spagna. Ha spiegato perché dopo aver lasciato Milano ha scelto l’isola spagnola del mediterraneo.

“Mia madre me l’ha anche chiesto, ma a Palma c’è la scuola inglese che giù non c’è. A Milano Jamie frequentava quella canadese perché io e suo padre vogliamo farla crescere bilingue”, ha fatto sapere.