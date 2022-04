Lulù Selassiè conferma, col padre di Manuel Bortuzzo manca l'intesa: 'Abbiamo mentalità diverse e...'

Lulù Selassiè prosegue la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Tra i due il sentimento cresce, nonostante con padre del nuotatore 22enne manchi l’intesa. La principessa 23enne e la sorella più piccola Clarissa non seguono più Franco neppure sui social. L’ex gieffina vip conferma, a Chi confessa: “Abbiamo mentalità diverse”.

Presto andranno a convivere nella stessa casa, ora, al contrario di quanto si pensasse, non è ancora accaduto. “Stiamo programmando di cambiare casa perché lui abita con il padre, che è al piano di sopra”, sottolinea Lulù. Poi sulla mancanza di feeling col 'suocero' ammette: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci”.

La Selassiè precisa ancora: “Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”. Al momento questa situazione è riuscita a non incrinare il loro rapporto.

Sognano un futuro insieme. Lulù non vede limiti nella storia con Bortuzzo, nonostante al momento il ragazzo sia costretto su una sedia a rotelle: “Forse proprio perché ho vissuto con lui sei mesi nella Casa non ho mai visto un limite, altrimenti non mi sarei messa insieme. Manuel fa tutto. Guida la macchina, è autonomo, possiamo fare tante cose che ci piacciono. E, per come sono fatta, lo convinco a fare anche cose che non farebbe. Ha bisogno di una persona che non gli faccia pesare le cose, che non lo faccia sentire in colpa perché non è colpa sua. Non ho mai trovato una persona come lui, è unico, il resto passa in decimo piano”.

Manuel e la fidanzata sognano una famiglia, hanno persino già parlato di procreazione assistita. “Siamo usciti da poco dal GF Vip e prima stiamo cercando di organizzare le nostre vite, ma formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare perché abbiamo capito che dobbiamo stare insieme per sempre, abbiamo trovato l’amore della nostra vita - chiarisce Lulù - Sogno fin da piccola di diventare una mamma giovane, amo i bambini, ho questo senso della famiglia e anche per Manuel è così”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2022.