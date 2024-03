''Faccio carte false, divento una iena, baro'': Maddalena Corvaglia rivela come ha vissuto Pechino Express tra vermi nei bagni e risvegli traumatici

La 44enne partecipa al reality Sky insieme all’amica Barbara Petrillo

Si è trasferita a Palma Di Maiorca con la figlia Jamie, 12 anni: rivela in che rapporti è con l’ex Stef Burns

Maddalena Corvaglia non può sbottonarsi troppo sul quel che è successo lo scorso settembre, durante le registrazioni. “Altrimenti spoilero troppe cose”, sottolinea a Gente. Al settimanale, però, rivela come ha vissuto Pechino Express tra vermi nei bagni e risvegli traumatici. Il programma targato Sky, che ha preso il via ieri, 7 marzo, in questa edizione si svolge tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. L’ex velina 44enne gioca in coppia con l’amica Barbara Petrillo. Per vincere è disposta a (quasi) tutto. “Faccio carte false, divento una iena, baro”, confessa.

La pugliese sottolinea quel che non le è piaciuto: “La mancanza di igiene nei bagni. A dormire per terra ci si abitua. Al bagno con i vermi no”. Ha avuto alcuni inconvenienti: “Una mattina mi sono svegliata con la faccia enorme, tutta gonfia. Sono allergica al pomodoro ed era nascosto in qualcosa che avevo mangiato. Poi però la cosa si è risolta”.

Durante la prima puntata, per raggiungere una tappa, si è fatta trainare da una barca, la Corvaglia commenta: “Per vincere uno fa quel che vuole. Poi se gli altri non gradiscono, pazienza”. La showgirl è abbastanza competitiva: “Nella vita no. Nella gara sì, faccio carte false, divento una iena, mi arrabbio, baro. Ma solo perché la fortuna non mi assiste mai”.

Con la Petrillo, che conosce da 15 anni, è andata benissimo. Tornata, Maddalena svela cosa le è rimasto di questa esperienza vissuta: “Una lucidità mentale pazzesca. A stare tutto quel tempo senza telefono, recuperi la capacità di fare molte cose che in genere ti fa il telefonino: pensare, fare i calcoli, adattarti, trovare la strada. Ma ho già perso di nuovo tutto”.

Si è trasferita con la figlia Jamie, 12 anni, a Palma Di Maiorca. Va tutto a meraviglia: “Jamie va alla scuola internazionale, è madrelingua, e qui siamo solo a tre ore da Milano. Il suo papà viene a trovarci appena ha un giorno libero, i miei anche”. Con l’ex marito Stef Burns i rapporti sono “ottimi”: “Siamo genitori prima che ex. Quando viene, Stef sta qua da noi o in un’altra casa”. Al momento Maddalena a tornare non pensa. “Non so. E’ un’esperienza, poi vediamo. Sono stata un po’ di anni negli Stati Uniti, poi in Italia, ora sto qua”.