''Mai avrei pensato di trovare un amore così grande'': Sarah Felberbaum mette in imbarazzo il marito ''bono'' Daniele De Rossi con la nuova dedica social

Sono sposati dal dicembre 2015 e hanno due figli: Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, 2 settembre 2016

Oggi, 24 luglio, lui, ex capitano e mister della Roma, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, compie 42 anni. Sarah Felberbaum mette in imbarazzo il marito ''bono'' Daniele De Rossi con la nuova dedica social in occasione del compleanno dello sportivo. “Mai avrei pensato di trovare un amore così grande”, sottolinea.

“Io e te, insieme, negli anni. Quando mi fermo a pensare che sono passati più di 15 anni, quasi non ci credo. Il tempo con te sembra fermarsi… Eppure abbiamo vissuto così tanto - scrive l’attrice 45enne - Come rido con te, non rido con nessuno. Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia pace nelle notti in cui ho paura. Sei tanto scemo… ma anche tanto bono!”.

Sarah prosegue: “A te, amore mio. A noi, alla nostra fantastica famiglia, alle nostre avventure, e a tutte le nostre chiacchiere a cena. Adoro essere la tua spalla, la tua forza… e amo che tu sia lo stesso per me. Mai avrei pensato di trovare un amore così grande”. Aggiunge alcuni hashtag tra cui uno in particolare: #giurochesmettodimettertiinimbarazzo. E fa gli auguri a Daniele.

Uno scatto al tramonto della coppia

De Rossi replica tenerissimo: “Anche io non rido con nessuno come rido con me. Abbiamo fatto tardi perché dovevi scrivere questo post, ma sei perdonata perché siamo molto belli insieme e non è mai sbagliato ricordarcelo. Ti amo tanto”.

I due, insieme dal 2011, sono sposati dal dicembre 2015 e hanno due figli: Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, 2 settembre 2016. Daniele è anche padre di Gaia, 20 anni, avuta dall’ex moglie Tamara Pisnoli. Sarah adora la ragazza.