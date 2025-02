''Volevo realizzare il sogno di Stefano, le cure non hanno funzionato'': Manila Nazzaro commossa per la mancata gravidanza

Avrebbe voluto diventare mamma per la terza volta: “Ci abbiamo provato”

Manila Nazzaro, genitore di Nicolas e Francesco Pio, 18 e 13 anni, avuti dall’ex Francesco Cozza, avrebbe voluto diventare mamma per la terza volta. L’ex Miss Italia in tv, ospite a Verissimo, svela: “Volevo realizzare il sogno di Stefano, le cure non hanno funzionato”. Commossa per la mancata gravidanza, spiega la sua delusione: la 47enne desiderava rendere Oradei, 41enne, sposato lo scorso maggio, padre.

“Sono stati mesi complicati. Ogni tanto sui giornali leggevo ‘Manila incinta', ma non è così. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Non ho però il rammarico di non averci provato, è un percorso difficile fisicamente e emotivamente”, racconta Manila.

La Nazzaro chiarisce: “Siamo una famiglia comunque, il dispiacere c'è perché per quanto mi riguarda, avrei fatto di tutto per realizzare questo sogno per Stefano. Per ora è andata così, alcuni momenti sono più demoralizzata, ma tutto può accadere”.

La conduttrice insieme al ballerino e coreografo, ex volto di Ballando con le Stelle, vive comunque un amore importantissimo. "La vita va benissimo, a casa si respira grande serenità". I due sono affini e hanno grande sintonia. "Lui non riesce a tenermi il muso più di qualche minuto, è molto bravo a farmi sciogliere, cadere i muri che ogni tanto sollevo anche per carattere. Al momento un grande litigio non è pervenuto", chiarisce Manila.