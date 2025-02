I due fanno i piccioncini a Courchevel, località molto esclusiva delle Alpi francesi

La 43enne in una foto mostra gli anelli che lei e il 37enne portano all’anulare: se li sarebbero scambiati a novembre

Già si corre e si parla di una promessa d’amore che porterà dritto ai fiori d’arancio, anche se prima c’è ancora da risolvere la questione divorzio di lei, ancora impelagata nell’addio chiacchierato da Francesco Totti. Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller sono partiti di nuovo. Si sono concessi l’ennesima vacanza sulla neve per il weekend di San Valentino. In una foto postata dalla 43enne spuntano le fedi al dito: tutti parlano di nozze in vista, appena si risolveranno le questioni con l’ex in tribunale, certo.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian di nuovo sulla neve per il weekend, spuntano le fedi al dito: nozze in vista?

La presentatrice 43enne e il compagno 37enne tedesco si stanno godendo giorni spensierati a Courchevel, località molto esclusiva delle Alpi francesi. Per loro cene romantiche, corse sulla neve con la motoslitta e relax in baita, prendendo la tintarella e bevendo un aperitivo al sole.

La 43enne in una foto mostra gli anelli che lei e il 37enne portano all’anulare: se li sarebbero scambiati a novembre

I due fanno i piccioncini a Courchevel, località molto esclusiva delle Alpi francesi

Ilary, sorridente e spensierata come non mai, condivide nelle Stories tante foto dalla montagna. In una si vede la sua mano intrecciata a quella del compagno. Agli anulari entrambi portano la stessa fedina.

Ilary e Bastian sulla motoslitta

Stando ai gossip i due si sarebbero scambiati gli anelli lo scorso novembre, in occasione del loro secondo anniversario insieme, sempre celebrato nella città che li ha fatti casualmente incontrare, New York. Testimonierebbero una promessa d’amore concreta. Del resto lei stessa al Corriere della Sera tempo fa aveva dichiarato: “Dicono che il secondo matrimonio è più bello, quindi…”.