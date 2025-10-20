Mara Venier compie 75 anni: la sorpresa per lei in camerino a Che Tempo Che Fa, guarda

La conduttrice, ospite al tavolo da Fabio Fazio, prima si fa vedere tra trucco e parrucco

Il marito Nicola Carraro le dedica parole importantissime sui social per il compleanno

Mara Venier il 20 ottobre compie 75 anni. La mezzanotte del suo compleanno la trascorre a Milano. Ospite al tavolo di Fabio Fazio, la conduttrice svela la sorpresa preparata per lei in camerino negli studi di Che Tempo Che Fa, su Nove.

Mara Venier compie 75 anni: la sorpresa per lei in camerino a Che Tempo Che Fa

La ‘zia’ si fa vedere dai follower nelle sue Storie con ancora i beccucci sui capelli, mentre è tra trucco e parrucco. “Quasi pronta eh! - dice - Arrivata a Milano con Simone, Cristina. Fresca come una rosa proprio. Un Bocciolo… Ci vediamo al tavolo tra poco”. E’ reduce dall’impegno con la sua Domenica In su Rai1.

La Venier non ha ancora indossato il vewstito di scena. E’ con una maglietta a maniche lunghe bianca e pantaloni comodi sotto. In un altra clip ha due bottiglie di champagne tra le mani. “Ancora non è mezzanotte. Qui in camerino a Che tempo Che Fa ho trovato già queste, per cui credo che, finito il tavolo, saremo completamente ubriachi tutti”. L’obiettivo dello smartphone si sposta su alcune leccornie già pronte. “…E poi un piccolo buffet. Mangio un tramezzino col salmone”. “Manca poco, siamo pronti a festeggiare”, le dicono l’hair stylist e la truccatrice. Lei replica: “Mamma mia, non dite niente!”.

La conduttrice, ospite al tavolo da Fabio Fazio, prima si fa vedere tra trucco e parrucco e svela pure il buffet per il compleanno

Sempre via social arriva pure il post del marito Nicola Carraro, 83 anni. L’imprenditore, che si è ristabilito dopo un periodo di grandi problemi di salute, fa una dedica bellissima alla moglie. “Auguroni alla mia giovane moglie. Senza di lei e senza la sua energia, io sarei una candela spenta, come sottolineava una vecchia canzone”, scrive.