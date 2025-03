Mara Venier pubblica un'altra foto del marito Nicola sulla sedia a rotelle mentre la coccola: ''Carezze''

La conduttrice 74enne e l’83enne si stanno rilassando per qualche giorno ad Abano terme

La coppia, sposata dal 28 giugno 2006, alloggia nel lussuoso Quisisana Hotel Terme & Beauty Farm

Sono partiti con un ampio van lunedì 17 marzo. Dopo aver condotto Domenica In il giorno prima, lei ha preso il treno per andare a Milano, dove adesso vive stabile il consorte. Poi via, verso Abano Terme per qualche giorno in puro relax. Mara Venier pubblica un'altra foto del marito Nicola Carraro sulla sedia a rotelle mentre la coccola. “Carezze”, scrive nel suo post la presentatrice 74enne. L’imprenditore 83enne, con cui è andata a nozze il 28 giugno 2006, si sta ancora riprendendo dalla malattia.

Le condizioni di Carraro preoccupano. Mara ha anche ceduto alle lacrime in tv, quando un suo ospite, Sandro Giacobbe, anche lui costretto sulla sedia a rotelle, ha mandato un affettuoso pensiero in diretta a Nicola. La ‘zia’ per l’uomo che ama da un po’ di mesi fa la pendolare tra la Capitale, dove ha sempre abitato per la maggior parte del tempo, e il capoluogo lombardo, dove Nicola ha deciso di tornare da quando ha iniziato ad avere guai di salute. E’ contenta di stare accanto al marito, non desidera altro: tutto questo non le pesa.

La coppia adesso alloggia nel lussuoso Quisisana Hotel Terme & Beauty Farm. “Caraibi? No Abano”, sottolinea ironico Carraro, condividendo uno scatto delle piscine dell’albergo. Lui, amante di Santo Domingo, dove ha una splendida villa, ci scherza su, dato che per il momento quel luogo, dove trascorreva mesi e mesi giocando a golf, è solo un lontano ricordo.

Nicola ha spiegato le sue problematiche sempre su IG. “Sono passati 107 giorni dall’ inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”, ha fatto sapere pochi giorni fa, accompagnando le parole con un’immagine che lo ritraeva al parco in sedia a rotelle. A fine gennaio aveva condiviso un video in cui chiariva ai follower perché fosse scomparso dai social: “Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni.Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua. Tra un po' torno in pista, non vi preoccupate”. Purtroppo ancora non si è ristabilito.