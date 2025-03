Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano insieme il compleanno e il battesimo delle loro gemelline: guarda

Il party organizzato alla Peparini Academy, l’accademia di danza aperta da Giuliano nella Capitale

Penelope e Ginevra hanno avuto come madrina Martina Comanducci, padrino Alessio, fratello del danzatore

Veronica Peparini e Andreas Muller vivono una giornata indimenticabile. La 54enne e il compagno 28enne il 18 marzo festeggiano insieme il compleanno e il battesimo delle loro gemelline Penelope e Ginevra. Il party è stato organizzato alla Peparini Academy, l’accademia di danza aperta dal fratello Giuliano nella Capitale. Maria Vittoria Pesino Flowers si è occupata dell’addobbo floreale, Marianna Gabrielli, invece, ha curato l’intera organizzazione dell’evento. Buffet ricchissimo grazie all’OMNIA Catering D’Autore.

La coreografa e il ballerino, al settimo cielo, hanno sorriso estasiati davanti ai loro ospiti e condiviso tante immagini e video nelle loro IG Stories in cui sono raggianti con le loro figliolette davanti alla bella e romantica torta a tre piani dedicata alle piccole.

Abiti sognanti da principessine per le due bambine, vestito semplice longuette a maniche lunghe per la mamma, sempre in forma top. Il papà ha indossato, invece, un classico completo blu con sotto la camicia celeste. Marina e padrino delle bimbe sono stati Martina Comanducci e il fratello di Andreas Alessio (in famiglia c'è anche Daniel, ndr)

Tanti gli ospiti e fissa la presenza dei due figli di Veronica, Daniele e Olivia, 17 e 11 anni, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli, poi tantissimi amici e gli affetti più cari. Muller e la Peparini sul social hanno scritto: “Oggi festeggiamo il primo anno di vita delle nostre piccole guerriere. Un anno pieno di amore, sfide e miracoli. Ricordo il giorno in cui ci dissero che una di loro era in pericolo, ho ritrovato quel momento sul mio telefono, ma ora siamo qui a festeggiare entrambe e a ringraziare la vita per questo dono meraviglioso”.