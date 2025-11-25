"Nella mia storia con Nicola Carraro c'entra anche…'': Mara Venier spiega il ruolo di Edwige Fenech nel suo matrimonio

La conduttrice 73enne non ha dubbi: l’imprenditore 83enne l’amore della sua vita

In una lunga intervista ripercorre le storie d’amore, ma sottolinea: “Oggi per me esiste soltanto mio marito”

Nonha dubbi. Mara Venier parla degli amori passati, i più famosi con Jerry Calà e Renzo Arbore. Oggi però per lei esiste solo il marito. Al Corriere della Sera la conduttrice svela: “Nella mia storia con Nicola Carraro c’entra anche…”. Fa il nome di Edwige Fenech e spiega il ruolo della famosa attrice nel suo matrimonio.

Nel 2026 Mara e Nicola celebreranno i 20 anni di nozze. “Nicola è il vero grande amore della mia vita. Ci fece incontrare Melania Rizzoli, combinò tutto lei”, dice la ‘zia'. Poi aggiunge: “Però in questa storia c’entra anche Edwige Fenech”.

La Venier quindi spiega: “Edwige è una delle mie amiche più care. C’è stato un periodo, dopo la mia rottura con Renzo, che io e lei frequentavamo la stessa cartomante. Una gattara di Roma, ci andavamo quasi tutte le settimane. Una volta lei mi disse: ‘L’amore della tua vita deve ancora arrivare. Vedo che sarà quello giusto e vedo anche che ci saranno mare, isole e viaggi’. Mi convinsi che mi sarei fidanzata con un tour operator. Per qualche mese quando mi capitava di uscire con qualcuno chiedevo sempre: ‘Ma tu lavori in un’agenzia di viaggio?’. Se rispondeva no, smettevo di vederlo”

Quando le si domanda cosa c’entri Carraro in questa storia, Mara risponde: “Lui all’epoca abitava in un’isola dell’arcipelago delle Turks e Caicos. Quando trascorremmo insieme la prima sera, tra chiacchiere e risate complici, non collegai subito le due cose. Poi, però, quando mi accorsi che con lui stavo bene, ringraziai dentro di me la maga”. E conclude: “Oggi per me esiste soltanto mio marito”.