Marcella Bella non vive più in Italia: ecco dove si è trasferita con la sua famiglia

Marcella Bella ama la sua vita da cantante, a contatto con gli ammiratori. Per la routine quotidiana, però, preferisce stare lontano dai riflettori. E’ per questa ragione che non vive più in Italia. A Domenica In, ospite di Mara Venier, l’artista svela dove si è trasferita con la sua famiglia: ha scelto Ibiza, isola cult delle Baleari.

“E’un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. E’ un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d' india”, spiega la Bella, nata a Catania.

Legata all’imprenditore milanese Mario Merello, conosciuto nel 1979 e sposato dieci anni dopo, Marcella è madre di tre figli: Giacomo, venuto al mondo nel 1980, Carolina, nata nel 1991, e l’ultimogenito Tommaso, classe 1992.

“Se non fossi stata così selettiva, dopo 50 anni avrei stufato tutti. Io sono presente da tanti anni e ancora mi amano proprio perché non mi sono data troppo. Nel corso del tempo ho preso pause per dedicarmi alla famiglia e ai miei figli, che sono la cosa più importante”, dice Marcella, chiarendo il motivo per cui ha centellinato gli impegni professionali.

Il figlio maggiore vive a Singapore per lavoro: “E’ amante dell’oriente da sempre. Non l'ho mai accettato. Ogni tanto gli mando messaggi di fuoco, sostenendo che i suoi figli cresceranno ignoranti perché non hanno la nostra cultura e la nostra bellezza, immersi come sono nella modernità e nei grattacieli. Diciamo che lavoro sui bambini, i due nipotini: quando vengono in estate, organizzo sempre un compleanno con unicorni e tutto ciò che amano”