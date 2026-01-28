''Momento di riflessione'': Marcello Sacchetta rompe il silenzio per la prima volta sulla crisi con Giulia Pauselli

I due sono genitori di Romeo, 3 anni: “Sono completamente innamorato di mio figlio”

L’ex di Amici, ballerino e coreografo, e la danzatrice del talent show hanno iniziato la loro relazione nel 2013

Le voci hanno iniziato a volteggiare nell’aria da poco prima della fine del 2025. Raccontavano di un allontanamento tra i due, che hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2013 e che il 30 agosto 2022 sono diventati genitori di Romeo. Marcello Sacchetta rompe il silenzio per la prima volta sulla crisi con Giulia Pauselli. “E’ un momento di riflessione”, confessa a Vanity Fair.

L’ex di Amici, ballerino e coreografo, e la danzatrice del talent show di Maria De Filippi, seppur molto riservati, hanno sempre parlato del loro amore sui social. Poi il silenzio e i rumor di possibile rottura tra il 42enne e e la 34enne. Marcello al settimanale, quando gli si domanda della sua attuale vita sentimentale, precisa: “Non vorrei esprimermi troppo su questo. E’ un momento di riflessione, e vorrei mantenerlo”. Si dice sereno: “Sì. Le difficoltà, in un modo o nell'altro, si affrontano”.

Sacchetta poi parla del figlio Romeo di 3 anni: “Mi ha cambiato la vita. Sono completamente innamorato di mio figlio, siamo legati da un cordone ombelicale invisibile. Da quando c'è Romeo sono stimolato a fare tante cose pensando a lui”. Si descrive come genitore: “Un papà presente, moderno, che dedica tante attenzioni. Cerco di essere anche un amico. Quando lo porto insieme a me agli eventi Romeo è sempre sulle mie spalle, come quei robot che si incastrano e diventano una cosa sola”.