Si è conclusa quasi subito e non nel migliore dei modi l’esperienza di Marco Berry e della figlia Ludovica Marchisio (il vero cognome di Marco è proprio Marchisio) a ‘Pechino Express’. Il conduttore tv, ex inviato de ‘Le Iene’, e la 20enne sono stati eliminati alla fine della prima tappa, dopo essere stati protagonisti di una terribile litigata davanti alle telecamere del reality di Raidue, partito col botto (circa 2 milioni di telespettatori e quasi il 10% di share) martedì sera.

Marco e Ludovica dopo aver dormito in una casa nel sud della Tailandia dovevano organizzarsi per trovare alcuni oggetti da donare a un tempio buddista per poter proseguire il percorso che li avrebbe portati alla finale della prima tappa dello show. Qualcosa però è andato storto. La giovane ha rimproverato il padre perché lo vedeva troppo agitato e poco concentrato sulla gara. Ne è nata subito una discussione che è degenerata in pochi attimi. “Io così non gioco più. O ci calmiamo oppure non va. Non sei calmo, ti conosco perché sei mio padre”, dice la giovane torinese. “Chiudiamola, padre e figlia non funziona. Questo è pazzo”, aggiunge.

Poi rivolgendosi al padre rincara: “Tu sei veramente pazzo”. Lui allontanandosi le risponde: “Non puntarmi il dito contro”. Lei a questo punto si sente male, inizia a tramare, deve sedersi. Si porta le mani al volto. Dai suoi occhi iniziano ad uscire lacrime. “Sto tremando, sto male”, dice. Poi si rivolge ai cameraman della trasmissione, che seguono passo passo i movimenti dei concorrenti: “Vi chiedo scusa ragazzi, vi chiedo scusa perché è imbarazzante”.

Fuori campo si sente la voce di Berry, infastidito dal fatto che gli operatori stessero riprendendo il momento di sconforto di sua figlia e intima loro di non registrare ulteriormente. “Spegni questa telecamera”, dice rivolgendosi ad uno dei ragazzi della produzione. Capendo che la situazione è seria, quest’ultimo acconsente e l’immagine va a nero. I due decidono di interrompere temporaneamente la loro partecipazione.

Più tardi però Marco e Ludovica si chiariscono e provano ad andare avanti. La loro posizione in classifica è però compromessa, probabilmente irrimediabilmente. Arrivano infatti tra gli ultimi e finiscono a rischio eliminazione. I vincitori della tappa Max Giusti e Marco Mazzocchi devono decidere chi salvare, ma scelgono l’altra coppia, quella de ‘I Palermitani’. Rimane l’ultima speranza, che la tappa non sia eliminatoria. Ma la busta nera dice che non è così, il 56enne e sua figlia devono abbandonare il gioco.

Scritto da: la Redazione il 12/2/2020.