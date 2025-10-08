Panayotis Romagnoli, legato alla 19enne dall’estate, lancia il suo appello, la ‘suocera’ risponde

“Ho chiesto a mia figlia di concentrarsi sugli studi e rimandare il fidanzamento, non mi ha ascoltata"

Arriva una nuova puntata della saga dedicata a loro due. Maria Monsè replica alla lettera del fidanzato della figlia Perla Maria Paravia. Panayotis Romagnoli, legato alla 19enne dall’estate, lancia il suo appello alla ‘suocera’ sulle pagine di DiPiù, lei risponde: “Non possono dormire insieme”. E spiega perché è irremovibile.

''Non possono dormire insieme'': Maria Monsè replica alla lettera del fidanzato della figlia Perla Maria e spiega perché è irremovibile

Il ragazzo, coetaneo di Parla Maria, non ha dubbi: “Cara suocera, lasciami vivere in pace l’amore con tua figlia! Capisco le tue paure sull’università, ma stai tranquilla, lei studia medicina, io giurisprudenza e sappiamo quanto siano facoltà impegnative. Ci sosteniamo a vicenda e non tralasciamo gli studi. Poi dici che corriamo troppo, ma non è così. Anche per me questo è il primo amore, non vogliamo bruciare le tappe, ma aspettare, tutto arriverà con calma. Faremo il passo più grande quando ce lo sentiremo entrambi”.

“Non ci ostacolare, siamo due giovani che vogliono amarsi - le fa sapere ancora Romagnoli - A Capodanno mi piacerebbe portarla a Cortina, che ne dici? Poi ci sono le piccole cose come gite in giornata da fare a Napoli o Firenze. Prometto che starò attento alla guida e se hai troppa paura andremo in treno. Quando sono con Perla però guido piano e senza rischi, so che controlli i tragitti con l’app, adesso ho capito perché lo fai, all’inizio mi sembravi invadente. Adesso però lasciami il tempo di dimostrati che puoi fidarti”.

Panayotis Romagnoli, legato alla 19enne dall’estate, lancia il suo appello, la ‘suocera’ risponde

La 51enne, però, non ci sta. “Sembra che il mio atteggiamento stia facendo parlare parecchio! Molti genitori, in queste situazioni, scelgono di stare in disparte. Io invece credo che oggi, più che mai, un genitore debba esserci: ascoltare, consigliare, dire la propria. Ho chiesto a mia figlia di concentrarsi sugli studi e di rimandare il fidanzamento, ma non mi ha ascoltata”, sottolinea la Monsè.

“Evidentemente al cuor non si comanda. L’ha anche portato a casa, ma io sono irremovibile, non possono dormire insieme - precisa ancora l’ex gieffina - E’ troppo presto per diventare nonna. Speravo che la mia piccola rimanesse una bambina ancora un po’, mi mancano i nostri momenti insieme. Però saremo protagoniste del cinepanettone Natale in Sicilia”.