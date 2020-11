Maria Teresa Ruta 'rovinafamiglie'? Si difende dalla pesante accusa

Maria Teresa Ruta è una ‘rovinafamiglie’? La bionda si difende dalla pesante accusa. Alfonso Signorini durante la puntata serale del reality show le mostra quel che ha svelato di lei l’ex del compagno Roberto Zappulla. Anna Parziale, ospite di Barbara D’Urso, ha raccontato una verità molto diversa rispetto a quella confessata nella Casa dalla conduttrice. La Ruta aveva spiegato che il figlio di Roberto, Manuel, avuto con questa signora, era stato frutto di una notte di passione. La donna, invece, l’ha accusata di averle ‘rubato’ il compagno mentre era ancora legato a lei e da ben 10 anni.

“Maria Teresa ha umiliato la mia dignità. Questa è la santa verità, sono una donna onesta, non deve permettersi di infangare la mia vita di donna. Io sono stata per dieci anni con Roberto e non una notte. Quando Roberto ha conosciuto Maria Teresa noi stavamo insieme da dieci anni”, ha detto Anna in tv. Manuel, il figlio, è nato dopo quattro anni: “Stavamo da due anni in casa del fratello Carmelo, dopo due anni ancora nel 2000 abbiamo preso casa e nel 2002 è nato Manuel, non dopo una notte. E’ stato il frutto del nostro amore”.

Nel 2006 Maria Teresa presentò un programma del fratello Carmelo e lì fece la conoscenza di Roberto che era ancora legato ad Anna Parziale. “Lui cominciò a conoscerla e frequentarsi per il fratello”. Dopo poco Zappulla le disse che doveva andare a lavorare a Milano: “Nel mese di agosto lui mi telefonò, mi chiese come stavo e mi disse che stava aspettando delle persone. Dopo mezzora telefonai Roberto e mi rispose Maria Teresa ma non sapevo che era lei. Appena ho detto sono la moglie ha chiuso il telefono. Io mi sono sentita male, mi portarono all’ospedale”.

“Maria Teresa non ha avuto rispetto per mio figlio ma solo per i suoi. Neanche Roberto, anche se è una storia passata, è stato troppo cattivo nei miei riguardi, è cambiato, non lo riconosco più, mi ha fatto molto male”, ha sottolineato la donna, che non è mai arrivata alle nozze con Zappulla. E alla Ruta ha mandato a dire: ”Non voglio offenderla. Ma c’è una grande differenza tra me e lei. Forse perché lei è una donna dello spettacolo ed io una casalinga? Ma io sono molto orgogliosa di me e dei miei figli”.

Alfonso Signorini le fa vedere tutto e le chiede quale sia la verità: è o non è una ‘rovinafamiglie’? “Io non la conosco. E’ la sua verità. Io quello che so è che nel 2006, presentando un programma di Carmelo, del fratello di Roberto, l’ho conosciuto. Lui mi ha detto che non era sposato, che aveva un figlio che aveva riconosciuto perché desiderava averlo ed era capitato di averlo con una signora che aveva la mia età, che però si sarebbe preso il suo tempo. Io gli ho detto di farlo, prendersi il suo tempo per decidere cosa fare. E basta. Poi Roberto è arrivato a casa mia e mi ha detto. ‘Ti amo’”, replica Maria Teresa Ruta.

“Quindi Roberto ti ha mentito, sentendo quel che dice Anna?”, la incalza Signorini. “Beh, diciamo che io non ho proprio chiesto a Roberto il come, il perché, il quando… Roberto ha continuato a frequentare la casa, ad aiutare gli altri fratelli di Manuel. E’ stato vicino sempre a tutta la famiglia Parziale, non è mai mancato, non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Tutti i mesi va a Napoli e sta 3 o 4 giorni con il figlio. Questo l’ho preteso io perché so quanto mio figlio Gian Amedeo abbia sofferto per la mancanza del padre. Ho detto a Roberto: ‘Anche se la mamma di Manuel non mi vuole conoscere, non posso venire alla Comunione o alla Cresima, tu torni in quella casa: io mi fido’. Sono stanca di lottare”.

“Io non ho voluto sapere altro - aggiunge la Ruta - Mi sono accontentata della sua parola”. Signorini le sottolinea come Matilde Brandi non abbia avuto dubbi a schierarsi dalla parte di Anna Parziale. Maria Teresa ironizza e ci ride su. La faccia della showgirl in studio fa capire cosa pensi: per lei la presentatrice non è del tutto innocente.

Maria Teresa Ruta conclude sottolineando con la voce emozionata e commossa: “Manuel il 26 novembre compie 18 anni: dato che fa le vacanze con noi e sta del tempo con noi, per me è un pezzettino di terzo figlio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/11/2020.