Il suo 2025 è stato travagliato, era già finito in una struttura sanitaria a luglio

In estate, tornato dall’Isola dei Famosi, aveva avuto un malore…

Mario Adinolfi condivide una foto su Instagram che preoccupa i suoi follower. E’ ricoverato in ospedale a Roma, steso su un lettino, e ha la flebo al braccio. “Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso”, scrive.

''Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso'': Mario Adinolfi ricoverato, la foto in ospedale

Quest’anno ancora in corso è stato travagliato per lui. Il politico, giornalista e scrittore 54enne, padre di Livia, avuta dalla prima moglie Elena Banzi, e Clara e Joanna, nate dala relazione con la seconda consorte Silvia Pardolesi, accompagna il suo scatto da parole che descrivono il suo stato d’animo. “E niente questo 2025 va così. Decimo ingresso notturno al Pronto Soccorso, vinco qualche cosa? Tranquilli, stavolta Clara non c’entra nulla, stavolta il malanno è tutto mio. Speriamo niente di grave. Vi tengo informati ma, tranquilli: nessuna notte è infinita”, scrive.

A ottobre a finire in una struttura sanitaria era stata proprio Clara, la figlia di 15 anni che soffre di un disturbo dell’alimentazione: lotta contro l’anoressia. Mario ne ha ha parlato pubblicamente. Via Instagram aveva scritto: “Il 5 ottobre è la data della tragica notte in cui la mia unica sorella si tolse la vita ormai molti anni fa. Non è mai stata una data felice. Stavolta l'ho iniziata vegliando per tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce”.

Adesso Mario è tornato in ospedale per un suo problema, forse dovuto al grande dimagrimento avuto dal reality in poi, grazie anche all’aiuto del farmaco per il diabete: ha perso più di 50 chili. A luglio scorso era stato portato dalla moglie sempre al Pronto Soccorso. Era crollato dopo l’Isola a causa del caldo, dello stress e della dieta.