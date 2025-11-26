Ha investito la somma per pagare i suoi legali e andare avanti fino all’assoluzione

Il nuotatore 43enne è stato squalificato nel 2018: assolto nel 2020

Filippo Magnini ha lottato come un leone per difendersi dalle accuse di doping. “Ho venduto una casa a Roma”, confessa a Francesca Fagnani, ospite a Belve. Lo ha fatto per poter pagare i suoi legali e andare avanti, contro il tribunale che lo aveva giudicato colpevole nel 2018. Due anni dopo, nel 2020, è stato finalmente assolto.

''Ho venduto una casa'': Filippo Magnini per difendersi dalle accuse di doping è stato costretto

Re Magno in tv rivela: “Quell’accusa ha calpestato tutto ciò che avevo costruito”. Rimane convinto che contro di lui siano stati messi in atto attacchi strumentali: “Anche nelle intercettazioni, tutte le prove dimostravano la mia innocenza. Un esempio? Se parlavo di integratori, la parola veniva trascritta come ‘sostanze’. A un certo punto era diventata una caccia alle streghe. Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Dalla procura mi fu detto che dovevo andare da loro con le orecchie basse e la cenere sopra la testa”.

IL 43enne, ex campione di nuoto, lo rivela a Belve

Fagnani gli domanda per quale ragione non abbia denunciato. Filippo replica: “Ho ancora tempo per farlo. In questo siamo stati molto bravi perché abbiamo capito che qualcosa non andava e abbiamo cominciato a registrare tutto. Non ho denunciato perché ho ascoltato quello che mi ha detto il mio avvocato: mi ha detto che nella vita bisogna vincere ma non stravincere. Ma non so se ho fatto bene perché quelle persone resteranno lì a giudicare altri atleti che non hanno le mie possibilità economiche. Io ho dovuto vendere una casa a Roma per difendermi”.

Ha investito la somma per pagare i suoi legali e andare avanti fino all’assoluzione. E' stato squalificato nel 2018: assolto nel 2020

Nella sua vita, proprio nel momento più buio, è arrivata Giorgia Palmas, che ha sposato e da cui ha avuto Mia il 25 settembre 2020: “Ho voluto conoscere Giorgia perché per me incarna i canoni della donna perfetta, così ho chiesto ad amici comuni di presentarmela. Poi durante quella vicenda ho capito che avevo sposato la donna giusta. Al primo appuntamento con mia moglie, prima ancora di baciarla, le ho raccontato questa cosa, premettendole che non sarebbe stato un periodo facile”.