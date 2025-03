Il marito di Mara Venier continua la 'riabilitazione' ad Abano Terme dopo che l'ernia lo ha costretto su una sedia a rotelle: guarda

L’83enne è partito con la moglie lunedì 17 marzo: nel centro riabilitativo per 15 giorni

Mara aveva detto che ora sta abbastanza bene, ma ancora impossibilitato a deambulare

Lunedì 17 marzo si sono messi in viaggio da Milano per andare dal loro amico Gildo dell’Hotel Quisisana. “Lui resterà per due settimane”, aveva confidato la moglie a Oggi. Il marito di Mara Venier continua la 'riabilitazione' ad Abano Terme dopo che l'ernia lo ha costretto su una sedia a rotelle. Sul social Nicola Carraro si fa vedere dai follower nella piscina dell’albergo con il suo fisioterapista mentre fa gli esercizi che lo aiuteranno a tornare in piedi.

Il marito di Mara Venier continua la 'riabilitazione' ad Abano Terme dopo che l'ernia lo ha costretto su una sedia a rotelle

Vittima di un grave problema respiratorio a dicembre, l’imprenditore poi ha avuto problemi anche con l’ernia. Ora deve trovare pian, piano la forza di reagire. Lui non si perde d’animo. Per trovare nuovamente la serenità e la voglia di stare bene, è tornato a vivere a Milano. La 74enne fa la pendolare, su e già dalla Capitale, per stargli accanto: non le pesa.

L’83enne è partito con la moglie lunedì 17 marzo: nel centro riabilitativo per 15 giorni

Carraro vive una realtà diversa con la ‘zia’. “Abbiamo messo in vendita la casa a Santo Domingo, Nicola non può più affrontare un viaggio così lungo. E comunque nemmeno io posso più prendere l’aereo, con il mio occhio… Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia”, ha svelato la presentatrice Rai al settimanale.

Mara aveva detto che ora sta abbastanza bene, ma ancora impossibilitato a deambulare

Mara sull’essere una pendolare a causa dell’amato marito ha poi detto: “E’ stancante. Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo. Oggi è giusto che sia io a seguire lui: Milano, da qui in avanti, sarà la nostra casa”.