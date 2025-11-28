Il rapper 46enne ne parla nel suo libro intitolato “Qualcosa in cui credere”

I due sono stati insieme circa due anni, dal 2019 all’estate del 2021

Torna su una relazione importante. Marracash parla del legame con Elodie e la successiva rottura con la cantante 35enne, legata da circa 3 anni ad Andrea Iannone. “E’ stato devastante”, svela il rapper 46enne nel suo libro intitolato “Qualcosa in cui credere". Racconta la sua verità.

''E’ stato devastante'': Marracash dice la sua verità sulla rottura con Elodie

Lui e la Di Patrizi si sono conosciuti nel 2019 durante le riprese del videoclip di “Margarita”. Il flirt è diventato una storia d'amore vera e propria, appassionata. Tutto è finito nell’estate del 2021. In quell’anno lui è uscito con l’album "Noi, loro, gli altri". In copertina, accanto all’artista, c’era proprio Elodie, sua collega.

Marracash svela che la relazione ha iniziato ad andare male “all’inizio della lavorazione” del disco. "Avevo già due brani pronti, ma all’improvviso scatta la crisi e io metto in dubbio tutto, anche la relazione con lei”, scrive. E’ stato il suo produttore, Marz a farlo ragionare: "Sei un pazzo, ti stai accoltellando: dobbiamo fare il disco".

I due non volevano lasciarsi, ci hanno provato a salvare il salvabile. “Per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci”, confessa.

Il rapper 46enne ne parla nel suo libro intitolato “Qualcosa in cui credere”. I due sono stati insieme circa due anni, dal 2019 all’estate del 2021

Elodie, che all’inizio era “super carina”, così sottolinea Marracash, poi avrebbe cambiato atteggiamento, dopo l’addio. Sono uscite le foto della Di Patrizi con un altro uomo, una paparazzata. La rottura non era ancora ufficiale. “Escono delle foto di lei che frequenta un’altra persona. Ma pubblicamente non si sapeva ancora che ci eravamo lasciati, c'erano solo dei gossip. Per me quella situazione a quel punto diventa devastante". Confida che ha avuto un acceso confronto con lei. Le avrebbe detto: "Poi fai quello che vuoi e con chi vuoi, ma così mi distruggi. Oltre alla ferita umana, non volevo che il mio lavoro fosse inficiato da tutto quello che stava accadendo. Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro".

Col tempo è tornato l’affetto. Marracash nel libro parla del suo atteggiamento: è stato travolto dalla "paranoia machista del ‘passo per cornuto'". I due hanno parlato: "Si è scusata dal profondo per quello che era successo. Mi dice che quelle foto con un altro erano state il suo modo di pancia di reagire". In questo modo sono riusciti "a lasciarci bene e a mantenere un buon rapporto".