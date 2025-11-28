Raoul Bova dolcissimo papà con le due figlie avute da Rocìo: la tenera foto social

L’attore 54enne condivide uno scatto in cui una delle piccole lo abbraccia: sono seduti al bar a Roma

E’ impegnato sul set a Spoleto per Don Matteo, dove porta anche Beatrice Arnera, ma quando torna…

E’ un genitore ‘pendolare’ al momento. Raoul Bova è impegnato sul set a Spoleto per le riprese della nuova stagione di Don Matteo. Appena torna nella Capitale l’attore 54enne si dedica alle sue piccole. Sul social condivide una foto che lo immortala tenero insieme alle bimbe. E’ un dolcissimo papà con le due figlie avute dall’ex Rocìo Munos Morales, Luna, 10 anni il prossimo 2 dicembre, e Alma, che ne ha da poco compiuti 7.

L’immagine postata raccoglie un mare di ‘like’. Raoul, nonostante lo scandalo per gli audio privati ‘rubati’ divenuti di dominio pubblico, in cui parlava con la sua presunta amante Martina Ceretti, e il successivo addio con la spagnola 37enne, è rimasto calmo. Ha denunciato e tramite i suoi legali si è tutelato. Anche la separazione da Rocìo, che sembrava essere tumultuosa, con la faccenda relativa all’affidamento delle figlie e all’assegno di mantenimento, parrebbe essere stata risolta pacificamente. Lui guarda avanti.

Sul suo profilo non parla di affari di cuore. Beatrice Arnera, 30 anni, sembrerebbe essere ormai una presenza costante della sua vita. Ma i due mantengono il più stretto riserbo. Si fa vedere rilassato con le bambine, che rimangono la priorità assoluta: desidera per loro quel che vuole anche la loro madre, serenità assoluta.