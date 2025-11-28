La 34enne decide di rispondere ad alcune delle “domande più stupide” che le sono state fatte

Rivela pure quanti chili ha preso finora: il parto della figlia Aurora è previsto a febbraio prossimo

Mercedesz Henger, incinta di quasi 6 mesi, in un reel pubblicato sul suo profilo Instagram è sarcastica con gli hater che, evidentemente, non sono teneri. Fiera della bimba che porta in grembo, voluta col fidanzato Alessio Alata, con cui ha appena festeggiato l’anniversario, la 34enne replica a chi le domanda del décolleté sempre più florido. “Il seno non l’ho rifatto di nuovo. Si sta ingrandendo perché si sta preparando ad allattare”.

''Il seno non l’ho rifatto di nuovo!'': Mercedez Henger, incinta di quasi 6 mesi, sarcastica con gli hater

Seduta davanti ad alcuni vestitini acquistati per Aurora, che nascerà il prossimo febbraio, la figlia di Eva Henger esordisce: “Oggi risponderò ad alcune delle domande più stupide che mi sono state fatte da quando sono incinta”.

La 34enne decide di rispondere ad alcune delle “domande più stupide” che le sono state fatte

La prima riguarda il seno. In tanti le hanno domandato se l’avesse ritoccato ancora. “Pensavo fosse una cosa risaputa, sì mi si sta ingrandendo e non l'ho rifatto, non di nuovo. Si sta ingrandendo perché si sta preparando ad allattare, non lo sapevate?”, sbotta col sorriso Mercedesz. Altri le hanno domandato se fosse ingrassata… “Sì, ho messo su qualche chilo, nello specifico 5. Succede quando si è incinte, non lo sapevate?”, controbatte lei.

Aspetta una figlia che si chiamerà Aurora da Alessio Alata: il parto è previsto per il prossimo febbraio

C’è anche chi ha criticato i suoi allenamenti in gravidanza. La Henger sottolinea: “Farlo nel modo giusto, con cura e attenzione essendo seguiti da un personal trainer, va bene. Ci tengo sicuramente più io alla salute di Aurora che voi… Alla fine vi ho risposto, spero che abbiate ottenuto quello che volevate”.