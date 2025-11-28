Melissa Satta sempre più ‘in famiglia’ con Carlo Beretta: alla serata del burraco con la suocera e il fidanzato, guarda

La showgirl 39enne indossa un abito in tessuto animalier, proprio come Umberta Gnutti Beretta

La sintonia con la socialité 57enne, mamma del rampollo 28enne è totale

E’ sempre più ‘in famiglia’ con Carlo Beretta, a cui è legata dall’estate 2023. Melissa Satta va alla serata dedicata al burraco, organizzata a Milano, con il fidanzato e la suocera. La showgirl 39enne indossa un abito in tessuto animalier, proprio come Umberta Gnutti Beretta, che condivide nelle sue Storie una foto insieme alla ‘nuora’, al figlio e a un’amica.

Melissa Satta sempre più ‘in famiglia’ con Carlo Beretta: alla serata del burraco con la suocera e il fidanzato

Melissa si lancia nel gioco di carte che appassiona tantissimi vip, tra i quali Alessia Marcuzzi e Maria De Filippi. Al tavolo osserva cos’ha in mano per formare le combinazioni e le sequenze necessarie, chiamate ‘burrachi’ se composte da almeno sette carte.

La 39enne è entrata a far parte, grazie a Umberta Gnutti Beretta, 57 anni, della 'Burraco Society'

La sintonia con la socialité 57enne, mamma del rampollo 28enne, è totale. Umberta, classe 1968, da una ventina di anni attivamente impegnata in varie associazioni no profit e fondazioni con focus sulla raccolta fondi, l’adora e l’ha coinvolta, con Carlo, nella ‘Burraco Society', come scrive lei. E' una reunion di amici che si divertono con celebre gioco con le carte francesi. Le due sono affini anche nei gusti fashion.

Alcuni momenti della reunion tra amici per giocare al famoso gioco di carte

La Satta è felice insieme a Beretta. Sugli 11 anni di differenza d'età nel podcast One More Time aveva detto: "Alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente… Bisogna dare la possibilità alle persone di farsi conoscere e poi ci si può fare un’idea”. Il ragazzo col figlio 11enne che lei ha avuto da Kevin Prince Boateng è eccezionale: “L’attenzione che ha verso Maddox è la prima cosa che io noto, così come il rispetto che ha nei suoi confronti“.