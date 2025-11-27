Il danzatore 29enne, dopo mesi di lavori, è finalmente pronto all’inaugurazione della nuova attività

E’ un momento di grandi cambiamenti, oltre allo shop, ci sarà anche una enorme casa nuova a Roma

“Siete pronti per andare a vedere il negozio?”, scrive in un reel sul social. Andreas Muller svela il suo negozio finito, OffTime, che si trova in via Appia Nuova nella Capitale, alla moglie Veronica Peparini e alle gemelle. Il danzatore 29enne, dopo mesi di lavori, è finalmente pronto a inaugurare: è fiero del risultato finale. Lo mostra con orgoglio alla professoressa di Amici 54enne e alle due figlie avute con lei, Penelope e Ginevra, di un anno e 8 mesi.

Andreas Muller svela il suo negozio finito alla moglie Veronica Peparini e alle gemelle: le immagini

E’ un momento di grandi cambiamenti per il ballerino, che con la coreografa e i figli (ci sono anche i due che lei ha avuto da Fabrizio Prolli, Daniele e Olivia, 17 e 13 anni) presto traslocherà in una enorme nuova casa, sempre a Roma.

Il danzatore 29enne, dopo mesi di lavori, è finalmente pronto all’inaugurazione della nuova attività

Veronica varca la soglia del negozio di 'gaming' e non solo, ed esclama: “Wow! Ma chi è questo pupazzo?”. “Qui ci troviamo all’ingresso e abbiamo il primo punto forte del negozio che è geppetto di Pinocchio: guarda quant’è grande?”, sottolinea euforico Andreas. “Qui abbiamo tutta la zona carte, tutte carte Pokèmon, anche carte One Piece, Siamo in fase di allestimento: Dragoball, Lorcana…”, prosegue.

La 54enne trova che l'allestimento sia bellissimo

Muller si sposta in un altro punto della sua ‘creatura’: “Un’altra chicchetta del negozio: tutta l’area dedicata ai giocatori. Qui i bambini ci giocano, ci fanno i tornei, giochi da tavolo”. Fa vedere una vetrina dove andranno ‘opere speciali’. Mostra poi un grande e coloratissimo murales: “Questa opera è realizzata da David Pompili. Questa zona sarà allestita per il gaming, televisore, dei pouff, tappeto col nostro logo, una play, una switch”. Ci sarà pure uno spazio per il food e le bibite.

Andreas apre i battenti il 7 dicembre: aspetterà i clienti dietro il bancone

In una stanza, chiusa, avverrà una cosa speciale. Andrea confida: “Vi spoilero che registreremo un podcast". La Peparini è ammirata: "E’ bellissimo!”. Non è finita: nel negozio c’è pure una parte per i giocattoli e per i Led da realizzare a richiesta per la propria camera.

Veronica gli augura il meglio prima di andare via con le bimbe

“Vi aspettiamo dietro il bancone”, conclude l’artista, che aprirà il 7 dicembre dalle ore 14. “In bocca al lupo, eh!”, gli dice Veronica, che torna a casa con le bambine. Lui deve ancora finire di mettere a posto affinché sia tutto perfetto.