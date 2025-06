''Achille ha vissuto sei mesi a Palermo, si trova molto bene'': Martina Colombari spiega come sta oggi il figlio dopo le difficoltà

La 49enne parla del 20enne avuto da Billy Costacurta, con cui ha da poco festeggiato l’anniversario di nozze

I due il 16 giugno hanno celebrato i 21 anni di matrimonio: stanno insieme da marzo 1996

Martina Colombari torna a sorridere. Il 16 giugno scorso ha celebrato i 21 anni di matrimonio con Billy Costacurta. La 49enne e il 59enne stanno insieme dal marzo del 1996. A F l’ex Miss Italia parla della splendida unione con l’ex calciatore e del loro ragazzo. Spiega come sta oggi il figlio dopo le difficoltà mostrate. “Achille ha vissuto sei mesi a Palermo, si trova molto bene”, svela.

“Ne parlavo l’altro giorno con Achille e gli dicevo: se in questo momento mi dovessi separare dal papà, non so se troverei in giro qualcuno di cui potermi innamorare. Insomma, non c’è nella mia testa la possibilità di cambiare uomo”, sottolinea l’attrice e modella spiegando il legame con l’ex rossonero.

Lei e Billy non hanno mai abbandonato Achille al suo destino, anzi. La loro attenzione verso il 20enne ha funzionato: “Adesso sta meglio. Ha avuto, come ha detto lei, difficoltà che abbiamo cercato di risolvere, dando un nome a quello che lui sentiva, attraverso un percorso con dei professionisti. Sia che siano dipendenze da gioco, da stupefacenti, da alcol, da cibo, abbiamo visto quali sono i numeri del disagio dei nostri ragazzi che ancora non vengono accettati e gestiti. Oggi Achille sta cercando la sua strada. Ha vissuto sei mesi a Palermo, si trova molto bene, per l’umanità e l’ascolto degli altri”.