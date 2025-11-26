“Sono una mamma che ha agito col cuore e ha chiesto aiuto”

Il marito Billy l’ha salvata: “Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare”

Martina Colombari si racconta a Belve. Svela tanto di sé, ma pure della sua famiglia. Parla del disturbo di cui soffre il figlio Achille, avuto dal marito Billy Costacurta. “Scelte dolorose”, sottolinea, riferendosi a ciò che lei e lo sportivo hanno fatto per “mettere in sicurezza” il 21enne.

''Scelte dolorose'': Martina Colombari in tv parla del disturbo di cui soffre il figlio Achille

"Non sono un grande bluff, devo essere orgogliosa di quello che sono e quello che faccio”, sottolinea l’ex Miss Italia. La 50enne durante l’intervista arriva al suo unico figlio, a cui è stata diagnosticata la ADHD. Francesca Fagnani la spinge ad aprirsi, Martina spiega: "Dai primi anni di Achille capii che qualcosa non andava, non stava alle regole. Il suo essere ‘diverso' l'ho capito. Non poteva solo essere il ragazzino birichino. Sono successi eventi prima che non si desse un nome a quella cosa, la ADHD. Due anni fa gli è stata diagnosticata, ma non produce abbastanza dopamina, rimane un argomento tabù. Non è un disturbo che guarisci con una medicina”.

La Colombari aggiunge: “Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, da se stesso e dagli altri, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore, gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente. Lo abbiamo tutelato. La spettacolarizzazione del dolore non ci appartiene, abbiamo continuato ad avere la nostra vita. Sono percorsi lunghi”.

“Sono una mamma che ha agito col cuore e ha chiesto aiuto”, confessa la 50enne. Il marito Billy l’ha salvata: “Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare”

Lei ha sofferto, Billy l'ha letteralmente salvata. “Non sarei stata un gigante senza di lui. Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, ero arrivata a un livello in cui non stavo bene. Lui mi ha salvata. Ero piena, non ce la facevo più”, confessa.