''La mattina del mio matrimonio non volevo più sposarmi'': la confessione di Tina Cipollari

La 59enne oggi è alla ricerca di un nuovo compagno proprio a ‘Uomini e Donne’

E’ stata sposata con Kikò Nalli, ma a ‘Verissimo’ ha confessato di aver avuto dubbi

Proprio la mattina delle nozze ha pensato che forse sarebbe stato meglio non andare all’altare

Tina Cipollari la mattina del suo matrimonio stava quasi per dare forfait.

Lo storico volto di ‘Uomini e Donne’ ha raccontato a ‘Verissimo’ di aver avuto dei pensieri strani la mattina in cui, nel lontano 2005, era stata fissata la data delle sue nozze con Kikò Nalli, poi diventato suo marito - da cui si è però separata nel 2018.

“Ero indecisa, mi sono detta: che faccio, vado o non vado?”, ha spiegato nella trasmissione Mediaset.

Tina Cipollari, 59 anni, spiega a 'Verissimo' che la mattina del suo matrimonio stava per non sposarsi più

“Ho avuto anche un momento in cui non volevo più andare, la mattina, sì”, ha aggiunto. Le è stato chiesto se Kikò sappia di questo: “Forse gliene ho parlato, ma sicuramente non l’avevo mai dichiarato”.

“Ho avuto questo momento che… mi sono sentita… ho visto davanti a me come un muro, non so che mi è successo”, ha continuato.

Tina, che con Nalli ha poi avuto i figli Mattias, nato nel 2003, Francesco, 2006, e Gianluca, 2007, oggi è alla ricerca di un nuovo compagno.

E la selezione sta avvenendo proprio a ‘Uomini e Donne’, dove è tornata ad essere tronista.

Tra le altre cose ha detto che preferirebbe trovare un uomo “vedovo”.

“Perché ho chiesto vedovo o senza figli? Perché non voglio avere a che fare con altri figli, altre cose… Poi se ce li ha che sono adulti e vivono chessò in Nuova Zelanda va bene”, ha commentato la 59enne.

Al momento però la selezione non sembra stare proseguendo per il meglio, visto che non ha ancora trovato persone a cui sembra particolarmente interessata.