''Mitomane'': Mauro Icardi attacca Wanda Nara dopo le dichiarazioni dell’ex moglie in un’intervista

Mauro Icardi esplode sui social ancora una volta e attacca Wanda Nara, tutto accade dopo le dichiarazioni dell’ex moglie in un’intervista. La 39enne ha lasciato intendere che con il calciatore le cose si fossero appianate. Ma a quanto pare non è così. Il 31enne la smentisce, dandole della bugiarda e aggiunge: “Mitomane. Mi ha rubato milioni”.

"Quando possiamo cerchiamo sempre di parlare. Gli dico quello che penso. Sento che col tempo succederà quello che è successo con Maxi”, ha detto Wanda, facendo riferimento al rapporto, prima burrascoso, e poi nuovamente sereno con il primo marito, Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli maschi.

Maurito va su tutte le furie e punta il dito contro la Nara. “Le dichiarazioni di questa donna sono false. E' sorprendente che si continui a credere a una persona mitomane, non per quello che dico io, ma per ciò che dimostrano le sue stesse azioni”. In una Storia su Instagram elenca tutte le ripicche fatte ai suoi danni dall’argentina: accuse di violenza, sottrazione di beni, allontanamento dalle figlie. "Ha chiesto alla giustizia che non potessi vedere né avere alcun legame con le mie figlie per sei mesi", precisa. Non è tutto, dopo che il tribunale ha dato ragione a lui, si sarebbe sottratta ai suoi obblighi trattenendo oltre il dovuto per ore le bimbe per "puro capriccio personale”.

Wanda stando a Icardi, avrebbe provato a mettere le bambine contro il padre. Poi svela: "Mi ha rubato sette milioni di euro, fatto ormai di dominio pubblico”. E ribadisce: "Che sia assolutamente chiaro: questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai e poi mai parte della mia famiglia".