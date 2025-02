La guerra tra gli ex continua e dall’Argentina arrivano nuovi gossip

Stando ai rumor la 38enne non permetterebbe a Isabella e Francesca, 9 e 8 anni, di vedere il calciatore 31enne

E’ un divorzio di quelli che fanno discutere e riempiono le pagine dei giornali. Dall’Argentina arrivano nuovi gossip che li riguardano. Mauro Icardi avrebbe denunciato Wanda Nara per 'rapimento di minore'. Lei non gli farebbe vedere le figlie Isabella e Francesca, 9 e 8 anni. La 38enne starebbe contravvenendo alle disposizioni imposte dai giudici e le avrebbe portare in un altro Paese senza avere il consenso del calciatore 31enne.

Mauro Icardi ha denunciato Wanda Nara per 'rapimento di minore'? Lei non gli farebbe vedere le figlie, ecco perché. In foto la 38enne con il nuovo fidanzato L-Gante

Angel de Brito, giornalista che da sempre di occupa dell’ex coppia, ha pubblicato alcuni documenti sui social che parrebbero confermare la denuncia dello sportivo. La Nacion scrive: “Per Wanda la situazione si è complicata: multa e denuncia penale”. Il giornale mostra, nero su bianco, parte della sentenza dei giudici sull'affidamento e i diritti di visita: “La risoluzione afferma: senza pregiudizio di quanto qui deliberato, la Sig.ra Wanda Solange Nara è nuovamente sollecitata a rispettare rigorosamente gli ordini del tribunale, pena l'applicazione di una nuova multa di ottanta milioni di pesos”.

La guerra tra gli ex continua e dall’Argentina arrivano nuovi gossip. Stando ai rumor la 38enne non permetterebbe a Isabella e Francesca, 9 e 8 anni, di vedere il calciatore 31enne ora legato a Eugenia La China Suarez

I legali di Icardi avrebbero denunciato la Nara per “rapimento”. Per avvalorare la tesi avrebbero allegato un breve filmato in cui si vedrebbe la donna impedire alle bambine di parlare col papà, questo afferma il giornalista. “Il soggiorno delle bambine in Argentina non è mai stato consentito da Maurito, per questo si parla di rapimento di minori”, sottolinea.

La scorsa settimana si è svolta un'udienza di conciliazione. La showgirl si sarebbe dichiarata favorevole a far stare del tempo le figlie insieme al padre. Avrebbe però posto una condizione: “La signora Nara ha posto come condizione per la consegna delle figlie al padre che le ragazze non avessero alcun legame con la fidanzata del padre, cosa che il signor Icardi non ha accettato”, svela ancora Angel de Brito.

La showgirl con le due bambine avute dallo sportivo

Maurito desidera che le piccole frequentino Eugenia La China Suarez, con cui su Instagram si mostra continuamente. Wanda, tornata con L-Gante, a sua volta riempie le sue Stories di foto e video con lui. Anche in questo caso parrebbe che tutto avvenga quasi per ripicca. Gli ex coniugi non sono ancora stanchi di attaccarsi a vicenda.