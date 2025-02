Meghan Markle, primo video social dalla sua villa in California

La duchessa 43enne ha voluto fare una sorpresa a una ragazza vittima degli incendi di LA

Ha chiesto aiuto alla cantante Billie Eilish per far avere alla giovane regali autografati

Nel raccontare la vicenda si è mostrata nella sua villa in California, dove vive con Harry e i figli

Meghan Markle poche ore fa ha condiviso un video su Instagram in cui appare per la prima volta nella sua villa in California, raccontando un gesto di solidarietà che ha coinvolto anche Billie Eilish.

Meghan Markle, 43 anni, nel video girato nella sua villa in California

La Duchessa del Sussex ha spiegato che, durante una visita a Altadena, aveva incontrato una giovane fan di 15 anni e sua madre, che stavano cercando di raccogliere ciò che restava della loro casa distrutta dai recenti incendi in California.

Meghan mostra regali ricevuti da Billie Eilish

La ragazza, in particolare, era devastata dalla perdita di una maglietta del concerto di Billie Eilish, che aveva lasciato nella lavatrice e che, ovviamente, era andata distrutta.

Emotivamente coinvolta dalla storia, Meghan ha deciso di fare tutto il possibile per aiutarla. “Non conosco Billie Eilish, ma troverò un modo per farti avere quella maglietta”, ha detto. Dopo aver chiesto aiuto a qualche amico, Meghan è riuscita a far arrivare il suo appello alla cantante.

Nel video, apprezzato dai suoi follower, Meghan ha mostrato alcuni regali autografati per la ragazza, tra cui oggetti firmati proprio da Billie Eilish, appena arrivati a casa sua via posta. “Non so nemmeno cosa significhi tutta questa roba, ma è autografata per lei!”, ha scherzato, divertita.

Tutti i gadget ricevuti

Alla fine Meghan ha voluto ringraziare pubblicamente Billie Eilish, così come Adam Levine dei Maroon 5 e sua moglie Behati Prinsloo, per aver contribuito a realizzare il gesto.

“Un enorme grazie a Billie Eilish. Questo significherà tantissimo per la ragazza”, ha detto, esprimendo anche la sua gratitudine a chiunque stia facendo la propria parte per aiutare le vittime degli incendi in California.