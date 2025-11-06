Meghan Markle torna a recitare dopo ben 8 anni e le nozze con Harry: i dettagli

La Duchessa del Sussex, 44 anni, aveva interrotto la carriera a seguito delle nozze reali

Adesso che è tornata a vivere in California, sembra però decisa a ricominciare

E’ stata vista sul set del film ‘Close Personal Friends’, dove interpreta se stessa

Dopo ben otto anni lontana dai set cinematografici, Meghan Markle a 44 anni torna alla recitazione.

La Duchessa del Sussex, che aveva lasciato Hollywood nel 2017 per entrare a far parte della famiglia reale britannica, è pronta a recitare in un nuovo film accanto a Lily Collins, la protagonista di “Emily in Paris”.

La pellicola, prodotta da Amazon MGM Studios e intitolata Close Personal Friends, racconta la storia di due coppie, una famosa e una no. Meghan interpreterà se stessa, un ruolo che molti considerano un ritorno alle origini. È stata già vista sul set a Los Angeles, dove le riprese sono ormai iniziate.

Una fonte vicina alla produzione ha raccontato: “Questo è un momento importante per Meghan e segna un ritorno a ciò che ama davvero. È stata sommersa da offerte, ma questa le è sembrata quella giusta”. La stessa fonte ha aggiunto: “Il principe Harry, naturalmente, la sostiene pienamente e vuole soltanto che Meghan faccia ciò che le dà gioia”.

La Duchessa è divenuta nota per il ruolo di Rachel Zane nella serie tv Suits. Il matrimonio con Harry ha però segnato uno stop forzato dal mondo dello showbiz perché il ruolo di membro attivo della famiglia reale non si conciliava con quello di attrice.

Dopo aver rinunciato ai suoi doveri all'interno della Royal Family, Meghan si è dedicata a progetti di beneficenza, podcast e alla sua linea di prodotti lifestyle As Ever. Tuttavia, aveva ammesso di sentire la mancanza del set. In un’intervista recente ha confessato di aver “a volte sentito nostalgia per la recitazione”.

Adesso sembra finalmente pronta a riprendere in mano anche la carriera che aveva abbandonato 8 anni fa.