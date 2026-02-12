Arianna David e la lotta contro i disturbi alimentari: ''Una vocina mi dice di non mangiare''

L'ex modella 52enne racconta il lungo percorso per guarire

La David racconta la sua lotta che dura da 21 anni



Continua la lotta di Arianna David contro i disturbi alimentari. L'ex Miss Italia 52enne ha raccontato il lungo percorso che sta affrontando da quando ha 21 anni. A La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo ha spiegato: ''Faccio impazzire le dottoresse perché quando convivi con un disturbo del comportamento alimentare da più di 30 anni è difficile curarsi. Io convivo con una persona dentro di me ormai. È difficile, però cerco di impegnarmi. Faccio quattro passi in avanti e tre indietro''.

Arianna David ospite a La volta buona

L'ex Miss Italia ha aggiunto: ''Sto inserendo un po’ di proteine la sera a cena, ho un’alimentazione vegetale. Non mangio il pane, i dolci, la pasta. Se non avessi questa vocina dentro di me, mangerei tutto''. Arianna ha rischiato anche il ricovero: ''Le mie dottoresse volevano ricoverarmi per sei mesi, ma io non potevo, devo portare avanti la mia famiglia''.

L'ex Miss Italia lotta contro un disturbo alimentare

La David, sposata dal 2017 con David Liccioli e madre di due figli, Tommaso e Gregorio, avuti dall'ex compagno Marco Bocciolini, ora è ''costantemente monitorata con analisi del sangue e controlli sull’alimentazione''. Un percorso ancora lungo.