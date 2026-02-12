Arianna David e la lotta contro i disturbi alimentari: ''Una vocina mi dice di non mangiare''

- L'ex modella 52enne racconta il lungo percorso per guarire
- La David racconta la sua lotta che dura da 21 anni
Continua la lotta di Arianna David contro i disturbi alimentari. L'ex Miss Italia 52enne ha raccontato il lungo percorso che sta affrontando da quando ha 21 anni. A La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo ha spiegato: ''Faccio impazzire le dottoresse perché quando convivi con un disturbo del comportamento alimentare da più di 30 anni è difficile curarsi. Io convivo con una persona dentro di me ormai. È difficile, però cerco di impegnarmi. Faccio quattro passi in avanti e tre indietro''.
L'ex Miss Italia ha aggiunto: ''Sto inserendo un po’ di proteine la sera a cena, ho un’alimentazione vegetale. Non mangio il pane, i dolci, la pasta. Se non avessi questa vocina dentro di me, mangerei tutto''. Arianna ha rischiato anche il ricovero: ''Le mie dottoresse volevano ricoverarmi per sei mesi, ma io non potevo, devo portare avanti la mia famiglia''.
La David, sposata dal 2017 con David Liccioli e madre di due figli, Tommaso e Gregorio, avuti dall'ex compagno Marco Bocciolini, ora è ''costantemente monitorata con analisi del sangue e controlli sull’alimentazione''. Un percorso ancora lungo.