Melissa Satta e Boateng, stavolta è finita per sempre? Ecco l'ultimo gossip

Melissa Satta e Boateng si sarebbero detti addio definitivamente dopo il ritorno di fiamma che li aveva fatti tornare insieme. Stavolta è finita per sempre? L’ultimo gossip racconta di sì. Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, non ha dubbi a riguardo: “Amore al capolinea”.

La showgirl ed ex velina 34enne del suo privato non parla: reduce dal Covid con il figlio Maddox, sul social si mostra bella e sorridente. Nel weekend ha pensato ad addobbare la casa per le feste e a fare l’albero di Natale con il figlio. Di nuovo impegnata sul set, Melissa sul suo rapporto con Kevin Prince Boateng non apre bocca, anche se ormai da tempo non condivide sul social foto accanto al marito. Pure il calciatore, che ora gioca nel Monza, è muto riguardo alla sua vita sentimentale. Ma i gossip raccontano un crack irreparabile.

“Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l'amore tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea - scrive Candela - Diversi tentativi fatti dal calciatore e dall'ex velina soprattutto per l'amore che entrambi provano per il figlio Maddox ma tra i due qualcosa si è rotto”.

La Satta e Boateng, stando a quel che si legge, sarebbero arrivati ai titoli di coda: non ce l’avrebbero fatta a far risplendere di nuovo quell’amore che li aveva portati all’altare nel 2016. La crisi, esplosa nel 2019, nonostante l’impegno di ritrovarsi entrambi per il bene del piccolo Maddox, 6 anni, sarebbe stata insanabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2020.