Melissa Satta, che si vocifera sia incinta, in super tiro col fidanzato Carlo Beretta alla festa per i 70 anni del fondatore di 'Diesel' Renzo Rosso: guarda

Melissa Satta, jeans e camicia, sotto stivali alti, sorride mentre posa in super tiro col fidanzato Carlo Beretta. Si vocifera sia incinta, ma la showgirl 39enne sulla gravidanza non dice una parola. Sul social pubblica le foto in cui si lascia immortalare insieme al 28enne alla festa per i 70 anni del fondatore di Diesel e del Gruppo OTB Renzo Rosso.

Melissa Satta, che si vocifera sia incinta, in super tiro col fidanzato Carlo Beretta alla festa per i 70 anni del fondatore di 'Diesel' Renzo Rosso

“Ci siamo divertiti tantissimo, la migliore festa di compleanno”, scrive sul social l'ex velina, dove condivide le immagini. Il super party con 2000 invitati è andato in scena nella sede aziendale di Breganze, in provincia di Vicenza, nel Veneto, dell’imprenditore.

L'ex velina insieme ad Arianna Alessi, moglie di Rosso, e un'altra amic

E’ raggiante Melissa accanto al suo Carlo, balla e brinda. Si gode il fantasmagorico spettacolo. Su un grande palco allestito si esibiscono Jovanotti, amico di lunga data di Rosso, Francesca Michielin, Red Canzian dei Pooh e Sangiovanni. Nell’azienda, piena di luci e colori, si esibiscono pure ballerini e artisti circensi. Maxischermi e installazioni luminose rendono il tutto ancora più elettrizzante.

La Satta accanto a Rosso e a Laura Barriales

Melissa si lascia scattare foto anche con il suo gruppo di amiche, tra le quali Arianna Alessi, 45 anni, moglie di Renzo dal 2022: le due si vogliono un gran bene da tanto tempo. C'è pure Laura Barriales.