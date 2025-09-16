La 41enne rivela tutto sulla nuova piattaforma a cui ha deciso di affidare i suoi pensieri

“Scrivo questo per spiegare perché sono sparita da Instagram e per essere onesta su ciò che stavo attraversando”

Ringrazia tutti per i messaggi confortanti che le arrivano. Ma non solo. “Scrivo questo per spiegare perché sono sparita da Instagram e per essere onesta su ciò che stavo attraversando”, sottolinea. Bianca Balti confessa di essere caduta in depressione quest'estate, e spiega come ne è uscita, lo fa attraverso la nuova piattaforma a cui ha deciso di affidare i suoi pensieri più intimi, Substack.

''Piangevo e non mi riuscivo ad alzare dal letto'': Bianca Balti confessa di essere caduta in depressione quest'estate, e spiega come ne è uscita

“Il mio ultimo post sul feed è datato 10 giugno. Ho dovuto aprire il mio profilo per controllare perché non me lo ricordavo; la cosa mi ha sorpresa”, precisa Bianca. “Il silenzio è sembrato forte persino a me”, aggiunge.

“Ciò che è accaduto a giugno è stato rumoroso, complicato e ordinario allo stesso tempo. La mia figlia maggiore, Matilde, ha compiuto 18 anni il 5 giugno. Si è diplomata il 10 giugno e una settimana dopo si è trasferita a New York per fare la modella. Il giorno dopo il diploma sono volata in Italia con la mia figlia più piccola, Mia, immaginando un'estate in Europa che avrebbe guarito il duro inverno che avevo avuto: cancro, chemio, paura morire. Volevo sole, famiglia, gioia semplice. Invece, le cose si sono svolte in sordina”, continua la 41enne.

Non è andata come credeva: “I figli dei miei amici erano ancora a scuola; erano impegnati con il lavoro; il mio ragazzo (con cui ho una relazione a distanza) ha avuto un mese caotico al lavoro; i piani che avevo immaginato semplicemente non si sono concretizzati. Le aspettative sono risentimenti premeditati, e ho sentito quei risentimenti insinuarsi, rapidamente”.

La 41enne rivela tutto sulla nuova piattaforma a cui ha deciso di affidare i suoi pensieri

La top model svela: “Ricordo di essere stata in Sardegna e di non sapere come alzarmi dal letto. Ogni tentativo di divertirmi si è trasformato in una piccola delusione. Una sera sono andata nel mio locale preferito e mi sono sentita sbagliata ovunque: tutti bevevano (io sono sobria), il DJ metteva pezzi che non conoscevo, Matilde non era lì a ballare con me come l'anno prima. Continuavo a paragonare quest'estate a quella precedente, la migliore estate della mia vita, in cui ero single e mi sentivo libera, spensierata e forte. Quell'estate mi sembrava impossibile da ricreare. E dopo il cancro, la vita non è più la stessa”.

Bianca elenca tutte le ragioni che le hanno causato tristezza, il cancro su tutte. “Quando finalmente tutto ha rallentato a giugno, il mio cervello ha fatto quello che succede quando è sovraccarico: si è spento. Il mio corpo l'ha seguito. Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi sentivo come se mi avessero tolto la terra da sotto i piedi”, confida.

“Alessandro, che è stato una vera manna dal cielo, mi ha spinto a vedere la mia psicologa oncologica, una persona con cui non parlavo da mesi. Mi ha chiesto se avessi preso i cerotti agli estrogeni. Non li avevo presi. Li ho interrotti a dicembre senza notare cambiamenti fisici immediati e non ho mai collegato quella scelta al mio umore. Gli ormoni sono importanti. Ho ripreso a usare i cerotti. Ho ricominciato la terapia, settimanalmente. Mi sono iscritta a Pilates. Ho riempito il frigorifero di cibo che mi aiutasse a sentirmi stabile. Mi sono riposata. Ho contattato gli amici. Ho semplificato la mia vita e ho dato priorità alla mia salute. Ho anche messo in pausa il lavoro. Ho annullato alcuni progetti. Mi terrorizzava e mi sembrava l'unica cosa sensata da fare”, racconta la Balti.

“Scrivo questo per spiegare perché sono sparita da Instagram e per essere onesta su ciò che stavo attraversando”, chiarisce

“La depressione è un posto strano e cattivo. Ti fa sentire sola. Ti fa sentire in fin di vita nei piccoli e privati modi in cui il tuo cervello ti convince che non c'è via d'uscita. Ogni volta che mi sono sentita giù, mi sentivo peggio dell'ultima volta: il dolore non sembra accumularsi in modo uniforme. Si aggrava. E dopo mesi in cui sono stata 'forte' nonostante il cancro, questa vulnerabilità mi è sembrata quasi un tradimento. Perché io, che ho lottato così duramente, avrei dovuto cedere proprio ora? Perché non mi è stato permesso di stare male? Parte del mio silenzio era per proteggermi. Non potevo fingere che andasse tutto bene. Non potevo pubblicare una foto sorridente”, dice. Così si è allontanata dai social.

“Ora sono qui. Sono un work in progress. La terapia è andata bene; sono in remissione da mesi. Ho due figlie meravigliose, un compagno sempre presente, amici che sono come una famiglia, una casa piena di piccole gentilezze. Sono grata. Ma la gratitudine non cancella la depressione. La complica. A volte la fa sentire in imbarazzo. Ecco perché lo dico chiaramente: la depressione dopo essere sopravvissuti al cancro è reale e tollerata, non un fallimento morale”, chiarisce la modella di Lodi. Bianca conclude: “Per ora, scriverò qui. Tornerò su Instagram quando mi sembrerà il momento giusto. Continuerò a mostrarmi in modo imperfetto, perché è l'unico vero modo di presentarsi”.