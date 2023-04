Melissa Satta fa una dolce dedica al fidanzato Matteo Berrettini per il compleanno: foto

L’ex velina 37enne pubblica una foto in coppia col tennista che spegne 27 candeline

La showgirl ha assistito in tribuna alla vittoria del compagno nel primo turno di Monte Carlo

Melissa Satta non dimentica una giornata speciale per il suo fidanzato: sul social arriva la dolce dedica dell’ex velina 27enne a Matteo Berrettini per il compleanno. Il tennista oggi, 12 aprile, compie 27 anni.

Melissa Satta fa una dolce dedica al fidanzato Matteo Berrettini per il compleanno

Melissa pubblica una foto che la ritrae con lo sportivo. Entrambi sono vicini e con abiti casual. Non servono parole: la Satta aggiunge solo tre emoticon, una raffigurante un sole, una un cuore e una una torta di compleanno. Matteo ‘reposta’ la medesima immagine sul suo profilo.

Berrettini è impegnato al torneo di Monte Carlo. Melissa lunedì 10 aprile, il giorno di Pasquetta, ha assistito dalla tribuna alla sua vittoria contro lo statunitense Cressy. Il tennista finalmente, dopo infortuni, eliminazioni e polemiche, ha superato il primo turno. Oggi, 12 aprile, tornerà in campo, incontrerà l’argentino Francisco Cerundolo. Tutti si aspettano che la Satta sia nuovamente al suo fianco, a fare il tifo per lui.

Matteo, attaccato anche per la relazione con Melissa Satta, ha già replicato alle accuse, cercando di zittire i suoi detrattori. Aveva assicurato che sarebbe tornato ad alti livelli. L’aver superato il primo turno gli dà fiducia. A fine match ha detto: “L’energia era finita, ora sto tornando. L’inizio dell’anno è stato duro, sono ancora qui a fare quello che più amo, ovvero giocare a tennis. Ho bisogno di mettere un po’ di partite nelle gambe. Non è facile recuperare quando si affrontano diversi infortuni. Adesso mi sento bene e sono pronto per ripartire. Il serbatoio è di nuovo pieno”.