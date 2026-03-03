La showgirl conferma: è nel cast di “C14”, il thriller con protagonista Raoul Bova e Ludovica Martino

Una settimana fa i primi sopralluoghi a Bassano del Grappa, nella Diesel Farm dell’amico Renzo Rosso

Melissa Satta conferma. E’ chiusa in casa e studia. “Sono un po’ di mesi che mi sto preparando”, confessa. La 39enne debutterà da attrice in “C14", il thriller sul mistero della Sacra Sindone con protagonista Raoul Bova e Ludovica Martino.

''Sono un po’ di mesi che mi sto preparando'': Melissa Satta studia, tra una settimana iniziano le riprese del film

“Finalmente è finita la settimana della moda, anche se io ho fatto veramente poco, perché sono scappata in montagna con il mio bambino che aveva dei giorni di festa da scuola per la settimana bianca. Siamo già tornati a Milano e sono tutto il giorno chiusa in casa per studiare”, racconta l’ex velina di Striscia la Notizia nelle sue IG Stories.

Melissa aggiunge: “Ormai da qualche mese sono all’interno di mille copioni… Ebbene sì, questa settimana ho una convention da presentare e poi, finalmente, iniziano le riprese del film. Quindi sono già un po’ di mesi che mi sto preparando con tutti questi copioni per questa nuova avventura”.

Una settimana fa ci sono stati i primi sopralluoghi a Bassano del Grappa, nella Diesel Farm dell’amico della Satta Renzo Rosso, e anche l’allestimento del set. La pellicola prodotta dalla Eriador Film in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast anche Francesco Arca, Giancarlo Giannini, Stefano Abbati, Mattia Sbragia ed Elena Majoni. Tra gli sponsor del progetto pure l’azienda Beretta, di proprietà della famiglia di Carlo, fidanzato con la showgirl.